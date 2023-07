Maroto (PP) pide un Gobierno alternativo sin bloqueos, ni de Sánchez ni de Vox

El portavoz del grupo popular en el Senado, Javier Maroto, ha pedido que tras el próximo 23 de julio haya un Gobierno alternativo al de Pedro Sánchez encabezado por el candidato del PP Alberto Núñez Feijóo y que no se produzcan los "bloqueos" ni del propio Sánchez ni de Vox.

"Puede haber bloqueo, o bien de Pedro Sánchez que no puede alcanzar el Gobierno y se dedique a repetir el no es no, qué parte del no no has entendido; o podemos tener, como en alguna Comunidad, a Vox impidiendo esa posibilidad de cambio", ha advertido Maroto en declaraciones a los periodistas en Zamora.

Frente a esas posiciones, Maroto ha solicitado el sufragio para Núñez Feijóo por ser "el único voto que con garantías va a echar a Sánchez, va a permitir un cambio sólido en el Gobierno de España y va a olvidarse de aquella política de bloques, de la crispación y de las fricciones entre distintos y va a impedir que haya bloqueo".

Al respecto, ha sostenido que la "sensación de bloques" ha dividido a la sociedad española "de forma evidente", la ha tensionado y ha "friccionado la convivencia".

"Tanto bloque impide los acuerdos entre distintos, también a veces entre los grandes partidos", ha reflexionado el portavoz del PP en el Senado, que ha asegurado que los españoles quieren un cambio y que "el sanchismo acabe" pero existe "quien puede no dejarnos descansar el 23 de julio" porque todavía puede haber un problema para echar al actual presidente del Gobierno por el bloqueo de PSOE o de Vox.

En base a ello, ha reivindicado el voto al PP porque es el único voto útil y el que "con garantías va a echar a Sánchez".

Javier Maroto ha advertido de que esta semana es "determinante" para el PP porque para que no gobierne Sánchez "con el apoyo de Bildu, de Esquerra Republicana y de Podemos" hay que "votar de la forma más útil".

El portavoz popular en el Senado ha realizado estas declaraciones a los periodistas en Zamora, donde ha estado presente en una mesa electoral instalada por el PP en la céntrica calle Santa Clara.