Cs mantiene su negativa a sentarse con Vox y asegura que Carmena no seguirá

El secretario general de Cs, José Manuel Villegas, ha mantenido este jueves su apuesta por la vía andaluza y su negativa a negociar con Vox gobiernos autonómicos o municipales y ha pedido tranquilidad en ciudades como Madrid, donde ha asegurado que habrá un gobierno alternativo al de Manuela Carmena.

En una entrevista en TVE, Villegas ha reiterado la política de pactos del partido, que elige al PP como socio preferente para gobiernos de coalición "moderados y centrados", rechaza tripartitos y negociaciones con Vox y considera "difícil" consensos con el PSOE, aunque solo se descartan para La Moncloa.

Ha subrayado que el principal escollo para un acuerdo con los socialistas es la política territorial defendida por Pedro Sánchez, por lo que si no se "reniega" de sus planteamientos respecto a la crisis catalana no será posible llegar a pactos.

"No es una cuestión de poner cláusulas imposibles, sino de la visión que cada uno tiene del país", ha incidido y, en este sentido, ha dicho que hoy por hoy ve imposible un acuerdo con el PSOE en la comunidad de madrileña, porque su candidato, Ángel Gabilondo, representa al "sanchismo".

No obstante, ha precisado que no se cierran ninguna puerta, mientras que, respecto al Ayuntamiento de Madrid, ha asegurado que hay una mayoría suficiente para que Carmena no siga como alcaldesa y que van a poner una solución sobre la mesa antes del 15 de junio, fecha de constitución de los ayuntamientos, para que la capital de España no vuelva a ser gobernada por "populistas".

"Me comprometo con los ciudadanos de Madrid a que haremos una propuesta capaz de sacar el populismo del Ayuntamiento y luego cada partido será responsable con su voto de lo que ocurra", ha afirmado el número dos de Cs, que no renuncia a que la Alcaldía sea para su candidata, Begoña Villacís, como tampoco a que Ignacio Aguado gobierne la comunidad.

Respecto al Ayuntamiento de Barcelona, ha reconocido que deben ser "humildes" porque no tienen opción a gobernar y ha incidido en que hay que ver las opciones, entre las que ha apuntado un acuerdo del PSC con Cs al que podría sumarse después Barcelona en Comú.

"A lo mejor se podría poner sobre la mesa y que decidiera Ada Colau si gobierna Eernest Maragall (ERC) o Jaume Collboni (PSC)", ha señalado Villegas, que se ha abierto así a un pacto municipal con los socialistas.