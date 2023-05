Los cuatro alcaldes que ganan más que Sánchez y los 2.500 que no cobran un euro

Patricia Crespo

Ganar más como alcalde en una gran ciudad que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Moncloa no es habitual, pero hay cuatro casos en los que esto se produce; hay, además, primeros ediles de pequeñas localidades con sueldos similares al del propio Sánchez, y miles que no cobran nada por su función.

El análisis de las retribuciones de los alcaldes repartidos por toda la geografía española revela grandes diferencias. ¿Por qué? ¿Es normal que un alcalde gane más que un presidente del Gobierno? ¿Quién decide lo que gana un alcalde?

Hace unos años Óscar Puente defendía, con datos como su base, su nómina como alcalde de Valladolid. Un trabajo en el que tiene, recordaba, una ciudad a su cargo, 3.200 trabajadores, 360 millones de presupuesto y "sin tener domingos ni fiestas de guardar". Lo hacía, en un tuit, como crítica a lo que iba a cobrar Toni Cantó "por rascarse los huevos" en un puesto en la Comunidad de Madrid.

Puente es uno de los diez alcaldes que más ganan en España, cuatro superan los 90.010 euros de Sánchez y, a su vez, todos ellos tienen una nómina inferior a algunos presidentes autonómicos.

La ley de Bases del Régimen Local fija el tope retributivo de alcaldes y miembros de las corporaciones con un sistema vinculado a la población del municipio y que toma como base el sueldo que gana un secretario de Estado, fijado por los presupuestos generales del Estado.

Así, los alcaldes de municipios de más de 500.000 habitantes pueden ganar lo mismo que un secretario de Estado, los que estén entre 300.000 y 500.000 la misma cantidad menos un 10 % y así progresivamente.

En el podio de los alcaldes con mayor nómina están el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que ingresa 115.299 euros, seguido del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que recibe 108.517 euros al año; y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que cobra 100.000 euros al año, según consta en la información de las web de sus ayuntamientos.

El siguiente en la lista, también por encima de lo que gana Sánchez, es el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, con unos ingresos anuales de 91.323 euros.

Llaman la atención los sueldos de otros alcaldes, como el de Arona, una localidad al sur de Tenerife con una población que ronda los 75.000 habitantes, cuyo regidor, José Julián Mena, cobra 83.054 euros al año. Arona tiene un presupuesto anual de 107 millones de euros.

Por comparar, Madrid tiene un presupuesto de 5.400 millones de euros; Barcelona de 3.595 y Bilbao de 663 millones.

Los límites del sueldo de un alcalde los marca la citada ley, pero la cuantía hasta ese tope la decide el pleno de la corporación. Esta será una de las primeras decisiones que tomarán los nuevos equipos, una vez celebradas las elecciones del 28 de mayo y constituidos los ayuntamientos, el próximo 17 de junio.

Podría ocurrir como sucedió en el Ayuntamiento de la Ciudad Condal en 2015, cuando Barcelona en Comú quiso bajar los sueldos de los concejales pero la propuesta no prosperó al no tener el apoyo del resto de grupos. Y es que el pleno no sólo aprueba el sueldo del alcalde, sino también del resto de concejales.

La comparación con los presidentes autonómicos deja también otros datos, como que el que más gana de todos ellos es el catalán.

Pere Aragonès ingresa al año 136.177 euros; el "lehendakari", 108.913 euros; la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, 103.090 euros; y el valenciano Ximo Puig, 88.740.

Por debajo de todos ellos, en el ámbito local, nos encontramos con dos alcaldes que cobran un simbólico euro al año: los de Preixens (Lleida) y Arconada (Palencia).

Y al final de la tabla hay alrededor de 2.500 alcaldes que no cobran por el desempeño de su labor. Eso sí, en estos casos, normalmente en pequeños municipios, no tienen dedicación exclusiva.

Así que las elecciones del 28M nos dejarán nuevos y viejos alcaldes, pero, también, nuevos y viejos sueldos para ellos.