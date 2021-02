Los comunes acusan a Sánchez de "equivocarse" al "blanquear" a Vox

La cabeza de lista de En Comú Podem a las elecciones del 14F, Jéssica Albiach, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "equivocarse" al "blanquear" a Vox por haber destacado el "sentido de Estado" de su líder, Santiago Abascal: "Haría bien en no hacer afirmaciones de este tipo".

Así lo ha sostenido durante una rueda de prensa organizada por la Agencia EFE con motivo de los comicios catalanes tras la polémica suscitada ayer en el Congreso, donde Sánchez alabó el "sentido de Estado y de responsabilidad" de Abascal.

"Sánchez se equivoca y haría bien en no hacer afirmaciones de este tipo", ha señalado antes de opinar que Vox y el PP no están "al mismo nivel" porque, a pesar de las diferencias ideológicas, los populares "no están criminalizando colectivos ni haciendo propuestas que vulneran derechos humanos".

Albiach también ha admitido no sentirse "cómoda" con las declaraciones de Sánchez y le ha recordado que Vox es una formación "heredera del franquismo que no condena el régimen", por lo que, a su juicio, "sería un error blanquear cualquiera de sus posicionamientos".

"Estamos viendo cómo el PP ha dejado de ser un partido que tiene una visión de estado y está bloqueando organismos que necesitan ser renovados, como el Consejo General del Poder Judicial (...) pero en ningún caso le atribuiría estos méritos a Vox", ha destacado.

Albiach ha criticado también que la formación de Abascal haya "marcando la agenda y el paso del PP en los últimos meses de una manera preocupante" y ha opinado que, debido a ello, los populares "se están excluyendo de ser un partido de Gobierno".