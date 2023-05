Lambán propondrá a los órganos del PSOE que Sánchez rompa con EH Bildu

El presidente de Aragón y secretario general de los socialistas en la comunidad, Javier Lambán, va a proponer a los órganos del PSOE que el presidente Pedro Sánchez rompa con EH Bildu, "uno de sus socios preferentes del Gobierno", tras conocerse que esta formación lleva condenados por terrorismo de ETA en sus listas electorales.

Así lo ha asegurado a los medios respecto a la inclusión de condenados de ETA en las listas electorales de EH Bildu.

Lambán ha recordado que siempre ha mantenido la misma posición respecto a los pactos del PSOE con EH Bildu, fuerza política a la que no tiene "nada que decirle de lo que tiene que hacer" o sobre cómo debe hacer las listas.

Pero entiende que el Partido Socialista debería romper "cualquier tipo de relación con una fuerza política que incluye asesinos en sus listas". "Aquí lo dejo", ha zanjado.

Más allá, ha recordado que él forma parte de un partido con 144 años de vida "que se ha caracterizado siempre por ser un partido político democrático, donde han coexistido maneras de ver la política, de ver España y de ver al partido distintas entre sí".

Y él, en determinadas cuestiones, "no en todas", ha recordado, piensa distinto a Sánchez, lo cual no quiere decir que no lo respete, ha insistido.

Lambán es consciente, según ha dicho de que en este asunto está "en minoría" dentro del partido y lo acepta "con deportividad".

No obstante, no es el único líder socialista que ha criticado las listas de EH Bildu.

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha afirmado este viernes que se siente "asqueado" por la inclusión de condenados de ETA en las listas electorales de EH Bildu porque alguien que ha cometido delitos de terrorismo debería pasar mucho tiempo pidiendo disculpas a la sociedad.

Por su parte, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha dirigido sus críticas sobre al asunto hacia el PP, al que ha acusado de introducir a ETA en la campaña electoral al carecer de argumentos políticos.

Espadas ha señalado que no le gusta la inclusión en las lista de EH Bildu de 44 candidatos condenados por terrorismo, siete de ellos por asesinato, aunque ha añadido que lo que le preocupa "es que permanentemente el PP mete siempre a ETA en todas las campañas electorales".