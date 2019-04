Carlos Pérez Gil

A la vista de la expectación mundial que ha suscitado la nueva temporada de la serie "Juego de tronos", algunos partidos han optado por meterse en el reparto y hacer ver al elector que la campaña también representa una suerte de duelo entre clanes.

Horas después de la última entrega del archifamoso serial, el PP ha divulgado un capítulo de la versión española, en la que dibuja un panorama tenebroso por la amenaza de aquellos que proclaman que "España son siete reinos".

En la liza, están todos los contendientes que mediarán sus fuerzas el 28 de abril. Entre ellos, quienes "prefieren dividir España y vivir separados del resto, a quien llaman bestias", los que "harán cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder" o "los que necesitan revanchas y no pueden decir España".

Pero en esa batalla incruenta que se avecina, el PP tampoco se fía de sus aliados, tanto de los que "no pueden superar el pasado y siguen pensando en imperios", como de "quien quiere gobernar sin tener un rumbo fijo".

Desde el PSOE, su organización juvenil ha aportado su granito de arena a la adaptación nacional de "Juego de tronos", aunque, quizá por falta de presupuesto, en vez de otro capítulo, se ha limitado a diseñar el cartel.

En él aparece Pedro Sánchez dispuesto a defender Poniente frente a los 'malvaldos' Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, "los tres caminantes blancos", a los que, según los juveniles socialistas, solo se les puede derrotar con el voto.

Pablo Iglesias, el gran adalid de la serie americana, no ha querido saber nada hoy ni de los Lannister, ni de los Stark, y lo que ha hecho ha sido lanzar su propia serie con el título "La historia la escribes tú", en la que anima al pueblo a "no tener ningún miedo" y a plantar cara a los reyezuelos del capitalismo que les hicieron la vida imposible durante la crisis.

Ciudadanos tampoco ha querido sumarse al género de ficción y ha preferido el de humor con una gran lona en un edificio de Madrid en el que recrea un chat de Sánchez con sus 'ministros' Carles Puigdemont, Quim Torra, Arnaldo Otegi, Gabriel Rufián e Iglesias.

EL TEMA DEL DÍA

El debate de lo ocurrido este domingo en Rentería en el mitin de Cs se ha prolongado con mensajes de condena, entre ellos, el del PSOE.

"Todos los partidos tenemos derecho a llevar nuestros mítines de campaña allí donde queramos. Sin coacciones de ningún tipo. Con total libertad", ha sido el mensaje de los socialistas que ha retuiteado Pedro Sánchez, criticado por su silencio sobre este asunto.

LA PROTAGONISTA

Después del incidente en el que se vio inmersa en el estreno de la campaña, la candidata del PP por Barcelona Cayetana Álvarez de Toledo se ha vuelto a colar en las portadas por su pulso al independentismo.

En esta ocasión, lo que se ha hecho viral ha sido el vídeo de su entrevista en la televisión autonómica catalana denunciando que "se utiliza TV3 para humillar a la mitad de los catalanes" y "participar en un golpe a la democracia".

ESTAMPAS DE LA JORNADA

Tras el susto en Rentería, Albert Rivera ha querido hoy relajarse y lo ha hecho a lomos de una moto de gran cilindrada con otros aficionados a las dos ruedas, entre ellos, sus espadachines Marcos de Quinto y Edmundo Bal, para defender la supresión de los "guardarrailes asesinos".

"Quien prueba una moto, lo lleva en la sangre para siempre. Yo, desde luego, no puedo disfrutar más cuando voy sobre dos ruedas, es una de mis grandes pasiones", ha confesado el líder de la formación naranja.

EL MENSAJE DE IMPACTO

No se presenta de candidato, pero le gusta hacer rimas cuando tiene un rato... Es el rapero Arkano, que ha colgado un vídeo animando a ir las urnas: "Vota a quien quieras, pero vota. Obviamente nuestra participación en la política del país no tiene que acabar ahí, pero me parece un gesto que, en los tiempos que corren, es vital para nuestro futuro".

LOS MÁS TUITEROS

El más activo entre los candidatos tuiteros ha sido el responsable de Economía del PP, Daniel Lacalle, que ha soltado 32 tuis, buena parte de ellos, del debate protagonizado en la Agencia EFE con sus homólogos de PSOE, Podemos y Cs.

Por detrás, se han situado Santiago Abascal (22), Alberto Garzón (19) y Rufián (17). Entre los partidos, el PSOE ha sido el más activo (47), aunque son los de Vox los que más reenvíos logran por su movilización en las redes (unos 15.500).