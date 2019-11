Juan José Cortés se queda fuera del Senado

Juan José Cortés, padre de la niña asesinada Mari Luz Cortés, no logró escaño como senador por el PP por la provincia de Huelva, algo que ha dicho no sorprenderle ya que considera que en las elecciones generales "ya era cadáver antes de entrar en la UCI".

Cortés fue diputado al Congreso por la provincia onubense tras las elecciones del pasado abril tras presentarse como cabeza de lista por el PP en esta circunscripción con el apoyo del líder de los populares, Pablo Casado, y el rechazo de muchos afiliados y simpatizantes que no veían en él a la persona adecuada.

Esto propició que para el 10N Cortés no volviera a presentarse a la Cámara Baja y que ocupase el primer puesto de la formación azul al Senado.

El hecho de que las votaciones a esta Cámara sea nominal le ha impedido lograr el escaño como senador que sí ha conseguido su compañero de partido José Enrique Sánchez.

En su perfil de Facebook Cortés ha trasladado su "más sincera enhorabuena al PSOE por su victoria, a Vox por el subidón y a Pablo Casado, por los buenos resultados obtenidos", al tiempo que ha felicitado "a los que han conseguido sus escaños, tanto en el Senado, como en el Congreso".

"Por lo que a mi me toca, gracias a todos lo que han depositado su confianza en mi, lo he hecho lo mejor posible pero a veces las cosas no salen como uno quiere, no he conseguido el escaño como senador, aunque en estas elecciones ya era cadáver antes de entrar en la UCI", ha escrito.

Tras esto, ha precisado, "acaba un ciclo en mi vida y espero comenzar otro. Gracias a todos", palabras que acompaña de una imagen de Don Quijote y Sancho Panza en la que se lee "Amigo Sancho... El miedo. La ignorancia y la injusticia...".