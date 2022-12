El portavoz municipal José Luis Mateos será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Salamanca, después de ganar este domingo las elecciones primarias en las que competía con solo otra candidata, la ex secretaria de Estado de Igualdad Soledad Murillo.

Mateos obtuvo el 57 % de los votos de la militancia (155), mientras que Murillo recibió el 41,85 % (113) y hubo dos votos en blanco. Los dos candidatos agradecieron a los miembros de la Agrupación socialista y a los militantes "su participación y confianza", según ha explicado el partido en una nota de prensa.

Este lunes a las 10:00h, ambos candidatos darán una valoración más amplia de los resultados en una rueda de prensa en la que les acompañará el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada.

El PSOE celebró este domingo en Salamanca sus únicas elecciones primarias para las municipales de 2023 en Castilla y León, con la ex secretaria de Estado de Igualdad Soledad Murillo, y el portavoz del grupo municipal socialista, José Luis Mateos, como únicos candidatos.

Alrededor de 400 militantes socialistas estuvieron convocados a votar hoy entre las 10h y las 20:30h. Salamanca es una de las cuatro capitales de provincia de Castilla y León donde no gobierna el PSOE.

En las elecciones municipales de 2019, el PSOE tuvo la primera oportunidad de gobernar la ciudad de Salamanca desde 1995, al lograr 10 concejales y quedarse a 1.500 votos del PP. Sin embargo, el PP siguió en la Alcaldía gracias al apoyo de Ciudadanos.

"Creo que tenemos una mejor posición que en 2019, gracias al trabajo que hemos desarrollado en estos años y el vínculo con la ciudadanía", dijo a Efe antes de conocer los resultados José Luis Mateos, que fue candidato en 2019 y ejerce como portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento.

Mateos, salmantino de 33 años, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca. "Vivo aquí, trabajo aquí, sigo haciéndolo, he estado en los momentos más dulces y en los más amargos. Me presento porque hay un trabajo que no se puede echar a perder", afirmó al inicio de la jornada de primarias.

LA CANDIDATA "ESPONTÁNEA": REFERENTE EN POLÍTICAS DE IGUALDAD

Soledad Murillo se autodenomina "la espontánea" en estas primarias. La exsecretaria de Estado de Igualdad (2018-2020) decidió presentarse porque le daba "miedo la abstención", según contó a Efe en el comienzo de las votaciones. Nació en Madrid hace 66 años, pero lleva 33 viviendo en Salamanca.

"Pensé que yo podía aportar un perfil más político, ya que José Luis tiene un perfil más técnico. Si gano, José Luis sería parte de mi equipo", dijo a Efe antes de conocer los resultados la socióloga, que se jubiló hace un año pero sigue dando algunas clases en la Universidad de Salamanca.

Murillo fue secretaria general de Políticas de Igualdad (2004-2008) en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y entre 2009 y 2013 formó parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas.

Con su candidatura a las primarias deseaba volver al Ayuntamiento de Salamanca, en el que fue concejala de 2011 a 2015. "Las primarias permiten elegir y eso refuerza el proyecto socialista para las municipales de mayo", dijo al comienzo de la jornada.

El PSOE gobierna la mayoría de las capitales de provincia de Castilla y León, en cinco (algunas en coalición con otros partidos): Valladolid, León, Burgos, Segovia y Soria. En Salamanca y Palencia gobierna el PP con Ciudadanos, en Zamora Izquierda Unida y en Ávila el partido Por Ávila con Ciudadanos.