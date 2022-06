Inmaculada Nieto denuncia la situación de los "barrios olvidados" por el PP

La candidata de Por Andalucía a la presidencia andaluza, Inmaculada Nieto, ha denunciado este miércoles la situación de los "barrios olvidados" por el PP.

Nieto, que ha visitado el centro de atención primaria del Polígono Sur de Sevilla, ha lamentado que aún no esté en funcionamiento y ha señalado: "Está hecha la inversión, está el personal, está el centro, están los niños pero no está firmado el concierto social y así llevamos dos años".

En esta zona, "uno de los barrios olvidados de Andalucía", ha precisado Nieto, viven alrededor de 50.000 personas y tienen adjudicadas 60 plazas para la atención temprana, "mientras que en la zona de Eduardo Dato en la que viven sobre 45.000 personas hay adjudicadas 760 plazas, la atención temprana también es un negocio, también se presta en función del código postal" ha añadido la candidata de Por Andalucía.

"Para mayor sonrojo de (Juanma) Moreno Bonilla y de su gobierno, esas 60 plazas no se están prestando y el centro está terminado", ha declarado Nieto, que ha denunciado que "las familias que viven aquí no tienen cartera para poder procurar a sus niños los servicios que la administración tiene la obligación de prestar".

La candidata de Por Andalucía ha explicado que "esto no es la herencia, que esto no es la pandemia, esto son las prioridades, porque quien tiene dinero se irá a la privada y buscará un logopeda, una psicóloga, una fisioterapeuta, pero quien no lo tiene está en una lista de espera de seis meses para que te valoren".

Nieto ha resuelto que esto representa otro ejemplo de la "simplificación administrativa y una metáfora de lo que es el gobierno de Moreno Bonilla", del que ha dicho que está rodeado de "envoltura y propaganda".

Respecto al nivel de abstención electoral de estos barrios, Nieto ha concluido: "Es normal, para acabar con ese desapego hay que intervenir, pero intervenir de verdad, sin postureo". EFE

