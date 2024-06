Iglesias pide el voto a las bases de Bildu para "pelear" el derecho a decidir en el Estado

El fundador y ex secretario general de Podemos Pablo Iglesias ha pedido este domingo el voto de las bases de EH Bildu porque el derecho a decidir solo se puede "pelear en el marco del Estado".

En un mitin en Bilbao, Iglesias, que ha reconocido que siempre ha tenido "camaradería hacia los independentistas de izquierdas", pese a las críticas internas en Podemos por mostrarlo, ha recordado que en 2016 Arnaldo Otegi les pidió apoyar un "segundo frente independentista cuando comprobáramos -ha dicho- que no se puede democratizar el Estado" español.

"Nos reventaron la progresía mediática y lo que hoy es Sumar cuando no apoyamos un gobierno del PSOE con Ciudadanos, si no hubiéramos resistido ¿se habría acercado a los 'presos vascos', fue por un segundo frente independentista?, si no hubiera una alianza de izquierdas para que Sánchez no dependa del PNV ¿habría ley de amnistía?", ha preguntado.

Iglesias ha dicho que aquello les salió "muy caro" pero "gracias a eso algunas cosas cambiaron y la izquierda abertzale está en Madrid porque sabe que Sánchez depende de ellos".

"Los hechos demuestran que la alternativa republicana confederal con el derecho a decidir solamente es posible en el marco de una palea en el Estado porque mientras Madrid sea de las élites, con el Ejército y las Fuerzas de Seguridad, no podrá haber una respuesta democrática", ha sostenido.

Por ello, ha pedido a los votantes de EH Bildu que apoyen la lista de Irene Montero porque es "necesario que Podemos hegemonice la izquierda estatal para una alianza con las izquierdas republicanas de las naciones sin estado. Si no -ha avisado- la derecha estatal los va a aplastar y a machacarlos".

"Si la derecha rabia es porque el PSOE solo puede acordar con la España plurinacional y nosotros estamos dispuestos a abrir esa llave de la república y el derecho a decidir", ha añadido.

Iglesias, que ha calificado a Sumar de "izquierda cobarde", ha afirmado que no entiende a la izquierda que "compra el argumento de la OTAN" de enviar armas a Ucrania cuando la Alianza Atlántica es un "instrumento de Estados Unidos" y su objetivo no es la democracia de Ucrania, sino que "Alemania le compre el gas y no a Rusia y destruir la soberanía política de Europa".

El exdirigente de Podemos también ha arremetido contra el PSOE por llamarse "zurdos" con ministros como Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska y por estar dispuestos a que Teresa Ribera esté en la Comisión Europea con otros comisarios de "extrema derecha" nombrados por sus gobiernos. EFE

