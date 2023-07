Guardiola aboga por "derogar el sanchismo" y completar el cambio

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha abogado esta noche por derogar el sanchismo y completar así un cambio de ciclo también a nivel nacional, una vez sea ella investida jefa del Ejecutivo autonómico.

Vamos a acabar y a derogar el sanchismo en menos de 16 días, ha asegurado la dirigente popular extremeña tras escenificar este viernes el inicio de la campaña electoral en la capital cacereña junto con los candidatos al Congreso y Senado por el PP.

En su opinión, el candidato a la Presidencia del Gobierno por el PP, Alberto Núñez Feijoo, que este viernes estará en un acto de campaña en Badajoz, mirará a los extremeños para dejar atrás los agravios, la desidia y el abandono.

Guardiola ha pedido a los extremeños que arropen al candidato popular a La Moncloa porque nos jugamos muchísimo, el futuro de este país.

No queremos privilegios, queremos un tren digno, que no se pare y no se averíe cuando haya más de 40 grados; que cuando haya una borrasca, después de siete meses y lo que nos queda, estuviera arreglado el socavón que separa la carretera entre Cáceres y Badajoz; queremos que haya autovías que nos conecten con el resto, ha relatado.

Para Guardiola, el PP es el partido que más se parece a los extremeños y a los españoles, que siempre está en la calle, un partido cercano, que da respuesta a los problemas de la gente.

Vamos a completar ese ciclo de cambio en nuestro país, y a partir del 23 de julio tendremos en La Moncloa a Alberto Núñez Feijóo, al presidente de todos los españoles, centrado en las personas y no en los intereses partidistas, un presidente que defiende la moderación y la centralidad, que huye de la división y la crispación, ha dicho.

Por su parte, la cabeza de lista del PP al Congreso por Cáceres, Cristina Teniente, ha asegurado que parten muy motivados, con ilusión y energía, en esta campaña histórica pues nunca en una campaña se ha investido a la primera presidenta en Extremadura, lo que es un aliciente más.