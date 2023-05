González Pons (PP) insta a Sánchez a romper el acuerdo en Melilla por la compra de votos

El vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, ha instado este viernes al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a que el PSOE rompa el acuerdo de gobierno con Coalición por Melilla por la presunta trama de compra de votos para las elecciones del 28M.

"Desde luego, es una trama, y sabemos quién ponía los votos allí, sabemos quién captaba los votos allí, pero todavía no sabemos quién los pagaba y lo que es más importante, por qué los pagaba", ha afirmado, a preguntas de los medios en la visita que ha hecho junto con la candidata a la Alcaldía de Valencia, María José Catalá.

González Pons ha vaticinado que "cuando se descubra el secreto de sumario y salga lo que hay detrás a la luz", se verá la implicación de "personas interesadas en que el Gobierno del PSOE y Coalición por Melilla se mantenga, y personas relacionadas con contratos y adjudicaciones del Gobierno".

Para el vicesecretario del PP, "en el caso de Melilla no se trataba solo de la compra de algunos votos, sino de votos suficientes para subvertir un resultado electoral".

"A estas horas me pregunto cómo todavía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha roto el pacto que tiene con Coalición por Melilla, por qué Pedro Sánchez todavía no ha roto su pacto con un partido que está implicado en una trama de compra de votos y por qué Íñigo Errejón, Yolanda Díaz y Compromís han roto el pacto con Coalición por Melilla porque lo consideran inmoral", ha manifestado.

Este pacto, ha denunciado, "siendo inmoral para Yolanda Díaz, sigue siendo lo suficientemente moral para Pedro Sánchez como para mantener su Gobierno de la ciudad de Melilla".

Asimismo, ha manifestado su preocupación por el hecho de que "una copia del modus operandi de Melilla es la que se ha reproducido en dos o tres sitios más de España".

"Yo espero que la justicia aclare todo y si hubiera alguna conexión, que salga a la luz", ha afirmado.

Preguntado por si esta situación pone en duda el resultado de las elecciones, ha considerado que "no, en absoluto": "Creo que lo que se ha demostrado es que el Estado de derecho funciona, que la Policía está ahí, los jueces están ahí, la Guardia Civil está ahí y por lo tanto los resultados de las elecciones yo creo que no se pueden poner en duda".

Además, ha negado que el PP esté implicado y ha añadido: "Todo lo que tenemos judicializado o con actuaciones policiales o de la Guardia Civil responde a el Partido Socialista o socios del Partido Socialista".

"Luego hay dimes y diretes e intentos de expandir la tinta y alcanzar al Partido Popular para que todos seamos iguales pero no, hoy no somos todos iguales", ha concluido.