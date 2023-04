Gobierno acusa a Moreno de hacer promesas sobre Doñana que van contra Europa

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha criticado este sábado que el presidente andaluz, Juanma Moreno, por su proyecto de ley en Doñana, por cuatro votos está haciendo promesas que no pueden cumplir, que además van contra Europa, lo que significa "ir contra los agricultores".

Con electoralismo, con populismo, ni se cuida Doñana, ni se cuida el Cabo de Gata, ni a los agricultores, ni a la agricultura. ¿Cómo están los embalses? No podemos repartir lo que no tenemos, que es lo que está proponiendo la Junta, ha sostenido Rodríguez en una acto público de la candidata del PSOE en Níjar (Almería), Esperanza Pérez.

La ministra ha sostenido que en entornos como Doñana o el almeriense parque natural Cabo de Gata-Níjar, el desarrollo económico debe de ser sostenible. Si no respetamos nuestra casa, nuestro hogar, no podemos vivir en él, ha subrayado.

Si negamos el cambio climático estamos negando la evidencia, ha dicho Rodríguez, que ha insistido en que las promesas de Moreno respecto a Doñana van contra Europa, lo que significa ir contra los agricultores y la agricultura, porque estamos en Europa, somos Europa.

A la agricultura no se la ayuda con negacionismo. La agricultura del mañana será sostenible. A la agricultura se la ayuda con las inversiones para la sequía y con las ayudas directas al sector, como está haciendo este Gobierno y desde el consenso, no confrontando sectores como la derecha, ha sostenido.

Ha asegurado que los gobiernos socialistas son los que más han hecho por la agricultura, y se ha preguntado qué sería de los productores de Níjar, por ejemplo, sin las desaladoras impulsadas por José Luis Rodríguez Zapatero.

Estamos trabajando con miles de millones de euros para toda España y cientos de millones de euros para Almería, o de inversión para el regadío inteligente, con inversión en su agricultura; porque si no es así, no habrá recursos para el mañana, ha abundado.

Por otro lado, Rodríguez se ha referido al próximo objetivo del Gobierno, como es la vivienda asequible para todos y ha subrayado que es la próxima tarea que nos ponemos para alcanzar ese derecho.

Todos los grandes avances del país han venido de socialistas", ha afirmado Rodríguez, que ha señalado que "ahora Pedro Sánchez impulsa el quinto pilar del estado del bienestar. Una vivienda no es un lujo; tener una vivienda significa tener una vida. No puede ser que en este país muchos jóvenes profesionales que están trabajando no puedan tener una casa digna donde tener su propia vida o emprender una familia