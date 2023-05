Garriga dice que VOX no viene "a heredar el poder de ninguna institución"

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha dicho este sábado en un acto de campaña en Lorca (Murcia) que no vienen "a heredar el poder de ninguna institución y a cabalgar a lomos de la miseria, de la ruina y de la inseguridad que han provocado unos y otros para cambiar sus traseros por los nuestros".

"No nos interesa absolutamente nada lograr el Gobierno ni de la Región de Murcia ni de cualquier ayuntamiento, si no es para cambiar las cosas de principio a fin, si no es para frenar esas políticas que ha promovido el PSOE desde hace décadas y si no es para mejorar, en este caso, la vida de los murcianos", agregó.

Aacompañado por el candidato de VOX a la presidencia de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, y la candidata de la formación al Ayuntamiento lorquino, Carmen Menduiña, Garriga ha asegurado que los diferentes gobiernos -nacionales y autonómicos- han abandonado a la región murciana.

En una plaza abarrotada, el secretario general de VOX ha cargado contra el PSOE para recordar que es el responsable de poner España patas arriba y ha asegurado que los alcaldes socialistas son los culpables de haber terminado con cualquier atisbo de igualdad entre los españoles de Murcia.

Ahora, advierte, los alcaldes socialistas, quienes han secundado todas las políticas que ha promovido Pedro Sánchez, intentarán marcar distancia con sus líderes nacionales.

Recordó que cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero el PP también apeló a la necesidad de "desalojarle", pero cuando llegaron al poder el Partido Popular no derogó ni una de las leyes basura ideológicas que promovió el Partido Socialista y el señor Zapatero, ha lamentado.

Recordó que Feijóo decía hace unos días que iba a dejar gobernar a la lista más votada. ¿Está afirmando entonces que va a conceder un cheque en blanco al PSOE?, se preguntó. Nosotros -explica- lo tenemos claro, vamos a trabajar sin descanso para conformar esa alternativa que mereceréis y que desaloje las políticas que ha promovido el Partido Socialista y ha secundado el PP.

Por su parte, el candidato a la presidencia de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha mostrado su apoyo a los agricultores y ganaderos, destacando que el agua es de todos los españoles y no ese mensaje falsario del PP que quedó en engaño para todos. Después de 40 años no se ha traído ni una gota más de agua a esta región y solo VOX defiende un Plan Hidrológico Nacional, ha afirmado.