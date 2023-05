El PP gana las elecciones en Baleares con el 31,7 % del voto escrutado

El PP vuelve a ganar las elecciones en Baleares ocho años después de su último triunfo, según los resultados provisionales con el 31,7 % del voto escrutado, que le dan 25 escaños, 9 más de los que tenía.

El PSOE es la segunda fuerza con 18 escaños, 1 menos que en 2019, mientras que Vox se convierte en la tercera fuerza del Parlament balear con 8 escaños, 5 más.

Si se confirman estos resultados, la izquierda será desbancada del ejecutivo autonómico después de dos legislaturas de gobiernos de coalición.

Més per Mallorca perdería un diputado y lograría 3; Unidas Podemos quedaría en 2, la mitad de los que tenía; Més per Menorca mantendría sus 2 escaños y Gent per Formentera conservaría 1. Ciudadanos y El Pi desaparecerían del Parlament.