Feijóo: Las listas de Bildu van contra la reconciliación de los vascos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado nuevamente en Vitoria contra la inclusión de condenados por terrorismo en las listas de EH Bildu, lo que considera una "declaración en contra de la reconciliación" de los vascos.

Feijóo ha participado esta noche en el Palacio Europa de Vitoria en su tercer mitin de esta jornada electoral, tras los celebrados en Zaragoza y Pamplona, en el que ha vuelto a denunciar la presencia de 44 exetarras en las candidaturas de la coalición abertzale y que "el sanchismo haya dejado el país en manos de partidos que quieren romper el país o debilitarlo".

"Lo que ha hecho Bildu con sus listas electorales es exactamente lo contrario de la reconciliación, es realmente volver al pasado, es tocar lo que no debemos de tocar, es una declaración en contra de la reconciliación", ha afirmado.

La presencia de esos 44 condenados por pertenencia o colaboración con ETA, entre ellos 7 por asesinatos, supone a su juicio "volver a revivir los momentos más dolorosos del pasado" y es que esos candidatos "no pueden ser representantes políticos de las víctimas. Los sueldos de los verdugos no los pueden pagar las víctimas, eso no es reconciliación, es una humillación".

Se ha mostrado convencido de que "la gran mayoría del pueblo vasco está avergonzado por eso" y por ello ha pedido a los votantes de Euskadi, "a todos aquellos que quieren la reconciliación", que voten "no a Bildu y no a sus socios".

Ha afeado también al PSOE por tardar "48 horas" en reaccionar desde que se conocieron esas listas y cuando ya no podía "contener la ola de indignidad" que había en España el presidente del Gobierno dijo que esas candidaturas eran legales aunque las consideraba indecentes. "Indecente es pactar con Bildu", le ha repetido a Sánchez.

El dirigente popular ha mencionado a históricos socialistas como Nicolás Redondo o Ramón Jáuregui de quienes ha dicho que "hubieran reaccionado de manera inmediata" porque era "un PSOE que no dependía de Bildu". "Aquellos socialistas respetaban la memoria de los militantes de la libertad, lloraban con nosotros y nosotros con ellos. Pero ese PSOE ya no está", ha lamentado.

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha criticado por su parte tanto al PNV como a EH Bildu, el primero por ser el responsable "de los mayores casos de corrupción" en Álava o por los "desastres" de Osakidetza y del vertedero de Zaldibar, y al segundo por presentarse "con las listas manchadas de sangre" .

Ha tachado de "indecencia lo que hacen Sánchez y los socialistas" al pactar con Bildu y ha dejado claro que el único voto útil es el del Partido Popular, porque votar al PNV sirve para "hacer las políticas de Otegi y de Sánchez. Somos la única alternativa", ha concluido.

Tras su paso por Vitoria en esta tercera jornada electoral, Feijóo acudirá mañana lunes a Bilbao a apoyar a los candidatos vizcaínos, mientras que Vitoria recibirá la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y es que la capital alavesa se ha convertido en estos primeros compases de la campaña en el destino elegido para algunos de los principales actos electorales, ya que hasta cuatro partidos se atribuyen posibilidades de lograr la Alcaldía: PNV, EH Bildu, PSE y PP.