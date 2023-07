Feijóo: "Mi gran objetivo es recuperar la concordia entre españoles"

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, afirma que su "gran objetivo" si gana las elecciones del domingo es "recuperar la concordia entre españoles".

"Es lo que voy a intentar. Lo tengo clarísimo. Si los españoles me votan, me votan para eso, porque para eso he venido a presidir el PP. No he venido para otra cosa. Para eso y para sanear la economía española", dice en una entrevista que publica hoy viernes el diario El Mundo.

Para Feijóo, el éxito el domingo sería "sumar más que el señor Sánchez y Yolanda Díaz juntos". "A partir de ahí ya sería un excepcional resultado. Voy a seguir el camino que marquen las urnas y yo les pido a las urnas que salga un Gobierno limpio directamente de ellas, sin coaliciones. Si queremos hacer grandes reformas y volver a grandes consensos es necesario un Gobierno fuerte».

Por ello, opina que el domingo "la gente tiene que decidir si quiere más sanchismo o quiere una nueva etapa en la política española".

Sobre posibles pactos con Vox, considera que hay que dejar que los ciudadanos se expresen: "La gente sabe bien que hacer un Gobierno de coalición con Vox en España no es lo óptimo. Y que no hay ningún partido que tenga la legitimidad moral para bloquear nuestro país".

A la pregunta de por qué recela tanto de completar una hipotética mayoría con Vox, Feijóo contesta que porque no comparte su programa, "ni su visión del Estado de las Autonomías", "ni su visión del cambio climático, ni su visión de la violencia machista, ni su visión de entrar al choque".

"No comparto -añade- la visión de buena parte de sus dirigentes. Hay otra parte de sus dirigentes con los que sí te puedes entender y puedes avanzar, pero yo no sé con exactitud quién manda en Vox en este momento".

En cuanto a lo que sí comparte, enumera que "en primer lugar la idea de la nación". En segundo lugar, "su interés porque Cuerpos y Fuerzas de Seguridad tengan una presencia en el territorio nacional. En tercer lugar, comparto con ellos hacer frente al independentismo. Comparto con ellos la necesidad de extender el idioma común del Estado en todas las partes del Estado. Y su interés de derogar el sanchismo".

"Lo que no puedo compartir -prosigue- es su joint venture con el sanchismo para que el PP no saque mayoría. A esos efectos, ambos comparten objetivos. Es un hecho. Y no comparto con Vox que proponga para algunos puestos a antivacunas, por ejemplo. No lo entiendo".

En cuanto a la opinión de Abascal de que si gobierna la derecha habrá más tensión en Cataluña, Feijóo afirma: "Yo no voy a provocar ninguna tensión, pero lo que tampoco voy a admitir es ningún chantaje. No voy a aceptar es que los independentistas se crean, como ahora, que el Estado es negociable".