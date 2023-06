Concluye la primera ronda de contactos sin ninguna candidatura a la Presidencia de Navarra

La primera ronda de consultas llevada a cabo por el presidente del Parlamento Foral con los portavoces designados por los partidos o grupos políticos con representación parlamentaria ha concluido sin que ninguno de ellos haya propuesto una candidatura a la Presidencia del Gobierno de Navarra.

Por ello, el presidente Unai Hualde informará formalmente este viernes a la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento foral de que, celebradas en plazo las consultas exigidas por el Reglamento de la Cámara, no se halla en disposición de proponer un candidato o candidata para su investidura como presidenta o presidente de la Comunidad Foral de Navarra.

Así las cosas, el órgano de gobierno de la Cámara se verá obligado a habilitar el mes de julio -a los solos efectos de promover la investidura- y prorrogar el plazo reglamentario para la proposición de candidatura a la Presidencia del Gobierno.

Conforme al orden estipulado, de menor a mayor representación parlamentaria, Unai Hualde comenzó ayer martes la ronda con Vox, Contigo-Zurekin y PPN, y ha continuado este miércoles con Geroa Bai, EH Bildu, PSN y UPN.

Así, ayer estrenó la ronda Vox, cuya portavoz, Maite Nosti, rechazó ante los periodistas al término de la reunión cualquier apoyo a un Gobierno anómalo que dependa de filoterroristas, en referencia al que ya se negocia y que necesitaría al menos de la abstención de EH Bildu.

Después, por Contigo-Zurekin su portavoz, Begoña Alfaro, trasladó a Hualde la situación de la negociación con PSN y Geroa Bai en la que se encuentran, aún en una fase muy inicial, por lo que es prematuro apuntar un posible apoyo a ninguna candidatura para la presidencia.

Rotundo fue también el presidente del PP en Navarra, Javier García, quien aseguró que su formación no apoyará ningún gobierno en el que estén participando las fuerzas que han configurado el Ejecutivo foral saliente y mucho menos en aquellos lugares e instituciones en las que el PSOE permita que esté EH Bildu.

Ya en la jornada de este miércoles, Uxue Barkos (Geroa Bai) ha coincidido en advertir de que el inicial estadío de sus negociaciones impiden hoy "comprometer" el voto de su formación, pero también ha criticado la actitud del PSN en estos encuentros iniciales, por la ausencia de su líder y previsible candidata, María Chivite, por la "falta de concreción" de sus propuestas, y por la dilatación de las decisiones hasta después de las elecciones generales.

También Laura Aznal (EH Bildu) se ha posicionado a la espera de una segunda ronda, en la que ha avanzado que el papel de la formación abertzale deberá ser necesariamente requerido, habida cuenta de que solo con su abstención o con su apoyo podrá salir adelante la candidatura de Chivite y del gobierno tripartito, por lo que "más pronto que tarde habrá que sentarse".

Al respecto María Chivite (PSN) no ha querido avanzar esta previsión, más allá de asegurar que "no acordará un gobierno" con EH Bildu, si bien, y aunque "hoy no es el momento" por no estar avanzado el acuerdo, sí ha comprometido su "voluntad clara" de presentar su candidatura a la presidencia convencida del favorable devenir de las conversaciones con Geroa Bai y Contigo-Zurekin.

Ha cerrado los encuentros UPN, cuyo portavoz, Javier Esparza, ha asegurado que “EH Bildu seguirá "cogobernando Navarra de la mano del PSOE puesto que tienen ya un acuerdo bien atado que los socialistas están retrasando sacar a la luz para no manchar la campaña electoral de Pedro Sánchez en las generales.

Con todo ello, este viernes Unai Hualde trasladará formalmente a los órganos del Parlamento la inexistencia de una propuesta de candidatura, a la que deberán seguir más contactos y otra ronda de consultas en las próximas semanas.

Si transcurrido el plazo de tres meses desde la celebración de las elecciones al Parlamento de Navarra (28 de mayo) no se presentara ningún candidato o ninguno de los presentados hubiera sido elegido, el Parlamento quedará disuelto, convocándose de inmediato nuevas elecciones.