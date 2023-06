El Comité Federal del PSOE ratifica el sábado las listas del 23J en busca de estabilidad

Sol Carreras

El Comité Federal del PSOE ratifica este sábado las listas para las elecciones generales, que integran a la mayor parte de ministros socialistas de Pedro Sánchez y a antiguos pesos pesados del partido como Carmen Calvo y José Luis Ábalos, en un intento del presidente de buscar estabilidad y unidad interna.

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, hará un análisis político al inicio de la reunión, que tiene lugar en un momento clave para el partido, a menos de un mes de las elecciones generales y tras la hecatombe sufrida en las autonómicas y municipales del 28 de mayo, cuando los socialistas perdieron buena parte de su poder territorial.

El propio Sánchez asumió en primera persona la responsabilidad de estos malos resultados y convocó horas después del escrutinio un adelanto de las elecciones generales, evitando así críticas internas y la posibilidad de que el partido sufriera un desgaste mayor si la cita con las urnas se hubiera mantenido para diciembre.

Y en este intento de mantener tranquilas las aguas del partido en medio de la incertidumbre, Sánchez concurrirá a las elecciones del 23 de julio con unas listas donde una de las principales claves es la integración de personas de su círculo de confianza, así como de representantes de la vieja guardia y de líderes territoriales que perdieron sus gobiernos en las autonómicas y municipales.

En líneas generales hay consenso entre Ferraz y las propuestas que presentará oficialmente este sábado cada territorio, después de haber escuchado las sugerencias de las agrupaciones socialistas y haber aprobado de forma ordenada las candidaturas en los respectivos comités provinciales o regionales.

Por ello, lo esperado es que el Comité Federal del PSOE ratifique las listas al Congreso de los Diputados y al Senado sin apenas cambios, con Sánchez como candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, aunque los estatutos del partido conceden a este órgano la potestad de introducir nombres distintos a los recibidos.

El Comité Federal del PSOE tiene como miembros natos a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, los secretarios generales autonómicos y los portavoces socialistas del Congreso y el Senado, entre otros cargos.

A la reunión del sábado asistirán previsiblemente los dos barones más críticos con Sánchez: el presidente en funciones de Aragón, Javier Lambán, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que es de los pocos que obtuvo un buen resultado el 28M, al ganar de nuevo por mayoría absoluta.

MINISTROS CANDIDATOS

Uno de los hechos más llamativos de las listas es la inclusión de prácticamente todos los ministros socialistas del Gobierno de Sánchez, que al ir en puestos de salida al Congreso tendrán asegurado un escaño en la próxima legislatura.

Por ejemplo, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, será la número dos de Sánchez en la lista del PSOE al Congreso por Madrid, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, la cuatro.

La ministra de Hacienda y Función Pública y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, repite como cabeza de lista por Sevilla, y la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, será designada candidata de Ciudad Real.

Otros ministros que irán como número uno en candidaturas al Congreso son el del Interior, Fernando Grande-Marlaska (Cádiz); el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (Córdoba); la de Ciencia, Diana Morant (Valencia); el de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez (Santa Cruz de Tenerife); y el de Sanidad, José Manuel Miñones (La Coruña).

Además, la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, será número por Zaragoza, aunque en su caso ha habido cierta polémica, ya que la dirección regional del PSOE de Aragón liderada por Lambán abogaba inicialmente por un candidato alternativo, pero al final aceptó la apuesta de Ferraz.

A falta de concretar las listas del PSC, que se rigen por un calendario distinto al de Ferraz, los únicos ministros del lado del PSOE que no irán en listas son Nadia Calviño, Pilar Llop y José Luis Escrivá, que no han manifestado su predisposición y además no están afiliados al partido.

VIEJA GUARDIA, CARGOS DE CONFIANZA Y DERROTADOS EL 28M

En las listas destaca la inclusión de socialistas de la vieja guardia, como la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, número uno al Congreso por Granada, y el exministro de Fomento y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, número dos por Valencia.

Asimismo, Sánchez recupera en las candidaturas a su jefe de Gabinete en Moncloa, Óscar López, número siete por Madrid; y al exportavoz socialista en el Congreso y actual director adjunto del Gabinete de Presidencia, Antonio Hernando, que encabezará la lista de Almería.

Sánchez consolida también en las listas a otros cargos de confianza como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que vuelve a ser número uno por Navarra; y el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, candidato nuevamente por Vizcaya.

Además, la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que figura en el puesto diez por Madrid, tendrá que dimitir de su cargo solo dos meses después de su toma de posesión, al ser incompatible con una candidatura según la ley electoral.

Por otro lado, las listas del 23J garantizan escaño a algunos de los derrotados en las autonómicas y municipales.

Son los casos de la todavía presidenta balear, Francina Armengol, que será número uno al Congreso por Baleares; la aún presidenta de La Rioja, Concha Andreu, que liderará la lista de este territorio al Senado; y el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que encabezará la candidatura al Congreso por su provincia.

Más allá de la ratificación de las listas, el Comité Federal del PSOE aprobará el programa electoral del partido para el 23J y los presupuestos para estos comicios.