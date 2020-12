Choque de balances entre Govern y oposición en la última sesión de control

Govern y oposición han confrontado este miércoles sus propios balances de legislatura, en la última sesión de control en el pleno del Parlament antes de que finalice el actual mandato y sean convocadas nuevas elecciones para el 14 de febrero.

El próximo martes 22 de diciembre, agotado el plazo legal para investir a un sustituto del inhabilitado president Quim Torra, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, firmará el decreto de convocatoria automática de elecciones para el 14F.

Los tres años de legislatura, desde las elecciones del 21 de diciembre de 2017 convocadas bajo el artículo 155 de la Constitución hasta este miércoles, han sido sometidos a examen en este último pleno.

Mientras el Govern ha reivindicado su labor en un contexto de "represión" del independentismo y de crisis derivada de la pandemia, la oposición le ha echado en cara sus "peleas" entre socios y la falta de acuerdos de país.

La consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, de JxCat, ha destacado que pese a la "represión del Estado" y la crisis de sanitaria, "el balance de la legislatura es positivo".

Budó ha recordado que la legislatura comenzó con "el presidente legítimo en el exilio", en alusión a Carles Puigdemont, y ha acabado con la inhabilitación de Torra y con la cuarta navidad con "presos políticos y exiliados".

Aragonès, por su parte, ha denunciado que esta ha sido una legislatura "marcada por la represión", pero también por el acuerdo que selló él mismo, como conseller de Economía y Hacienda, con los comunes para la aprobación de los primeros presupuestos desde 2017.

Desde la oposición, el presidente del grupo de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha hecho un "balance pésimo" de la gestión del Govern y ha vaticinado un "tripartito de la omertà" (ley del silencio de la mafia) tras el 14F, con ERC y el PSC como protagonistas, tapándose posibles casos de corrupción.

Tanto el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, como la presidenta de Catalunya En Comú Podem, Jéssica Albiach, han reprochado al Govern que no haya buscado ni alianzas ni pactos.

"No ha habido ni pacto para la reactivación, ni pacto para la reconstrucción social, ni el pacto de salud al que ustedes se habían comprometido", ha protestado Iceta.

Albiach ha lamentado los "bandazos" de un Govern con "peleas permanentes", que "no ha buscado alianzas ni dentro de Cataluña ni fuera de Cataluña" y que solo ha gobernado "para la mitad del país".

Por su parte, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha instado a Aragonès a explicar si el 14F "habrá o no elecciones", porque la ambigüedad del Govern en esta cuestión le lleva a "pensar que le tienen más miedo a las urnas que a la propia pandemia".

Aragonès ha asegurado que todo el Govern trabaja "al cien por cien" para no tener que aplazar las elecciones y ha garantizado que el próximo martes firmará el decreto de convocatoria automática.

Además, tanto Aragonès como el presidente del grupo de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, han querido marcar distancias con JxCat y han reivindicado el valor de la gestión autonómica, la "gestión del mientras tanto", hasta alcanzar la independencia de Cataluña.

La sesión de control ha tenido otro punto de fricción, en torno a la lengua: la diputada de Cs Sonia Sierra ha denunciado los "acosos a trabajadores y autónomos, normalmente de origen extranjero, por no hablar en catalán" y ha cuestionado las subvenciones a la Plataforma per la Llengua, una "entidad opaca que no hace públicas sus cuentas" porque "a lo mejor ese dinero no va a promocionar el catalán sino a sufragar el alto tren de vida que lleva" Puigdemont en Bélgica.

En la réplica, la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, ha acusado a Cs de usar "la lengua como elemento de confrontación".