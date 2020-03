Beatriz Pino, candidata de Cs: "No seremos culpables de la derrota de Feijóo"

Carlos Alberto Sánchez

Beatriz Pino, periodista de profesión, es la aspirante que Ciudadanos ha designado a la presidencia de la Xunta con la misión de escapar a la crisis nacional en la que ha caído el partido tras las últimas elecciones generales y el difícil reto de plantar una semilla en Galicia.

Pino (Vigo, 1975) releva así a Cristina Losada, candidata en 2016 al mismo puesto, y parte del dato de 48.103 votos, un resultado que no le había servido entonces a la formación naranja para obtener un escaño en el Parlamento de Galicia al quedarse con un 3,38 % de los votos, a más de punto y medio de conseguirlo.

Además, deberá tratar de lograrlo Pino en solitario, después de que el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, rechazase concurrir a estos comicios en coalición con Cs, un acuerdo sí alcanzado en el País Vasco.

Pregunta: ¿Cómo les ha sentado que Feijóo haya conseguido imponerse sobre la dirección de Madrid para que en Galicia las siglas del PP y de Cs no aparezcan juntas como en el País Vasco?

Respuesta: Es una lástima que lo que va a ser bueno en el País Vasco no lo tengamos en Galicia y nos preguntamos por qué si es positivo en el País Vasco para Galicia no. Es fruto de una guerra dentro del PP y de un barón, el señor Feijóo, pero tenemos la conciencia tranquila porque lo intentamos hasta el último segundo porque era una demanda social y el PP no ha sabido verlo.

P: ¿Que no haya coalición en Galicia con el PP, les beneficia o les perjudica?

R: El daño o el perjuicio va a ser para los gallegos, porque la amenaza de nacionalistas y populistas es real y pueden desbancar el proyecto que tiene el PP en Galicia. Los gallegos ya sabemos el balance que dejó el bipartito y no queremos asustar a nadie, pero ya somos conscientes de los problemas.

P: ¿La derecha en Galicia es un monopolio de Feijóo y Galicia un coto cerrado al PP?

R: A las pruebas me remito, si la coalición en el País Vasco ha sido posible y Casado ha tenido amplitud de miras, en Galicia el PP se ha topado con la "baronía" de Feijóo.

P: ¿Si Feijóo no fuese el candidato a la presidencia de la Xunta, Cs aparecería en las papeletas compartiendo siglas con el PPdeG?

R: Ninguna duda, ya que aquí no han sido capaces de ver esta oferta generosa. Ese 'no' de Feijóo, tan tajante para la coalición, ahora mismo le está pasando factura, empiezan a temblarle las piernas y, ojo, su falta de humildad le puede llevar a la oposición.

P: De las encuestas que se han publicado en los últimos días, el bloque de izquierdas tiende a subir y el BNG semeja la formación que más va a crecer. ¿Cómo se explica, si Feijóo tiene el poder absoluto desde que es presidente?

R: Llevan tres mayorías absolutas, es normal que acaben cayendo en la rutina, que los proyectos se acaben, se ha varado como un barco en la ría y, mientras, la sociedad gallega ha cambiado y pide modelos diferentes. El bloque de izquierdas ha sabido jugar a largo plazo, el PP no ha tenido cintura, no ha sabido adaptarse, y no va a ser culpa de Cs la debacle que va a vivir el PP en Galicia, por lo que no quisiera verme en la piel de Feijóo y su partido. No le va a ser fácil explicárselo a los gallegos.

P: ¿Sería paradójico que Cs obtuviese algún diputado y fuese necesario para la gobernabilidad de Feijóo?

R: Sería un escenario complicado si fuésemos el escaño 38, pero el karma existe. Sería una situación que se podría resolver con generosidad y seriedad política, ahí estaríamos de la mano por compromiso con Galicia.

P: ¿Cs pactaría con VOX en Galicia si ambos tuvieran representación y fuesen necesarios para sumar con el PP de Galicia?

R: Es una pantalla en la que no estamos, pero habría que valorarlo, aunque es un proceso que no se ha asentado.

P: Cs no tuvo representación en Galicia cuando el partido ya crecía en España.¿Temen ahora empeorar los resultados de 2016?

R: En 2016 marcamos un suelo electoral y estamos en condiciones, a pesar de pasar un bache, de salir con ilusión porque estamos convencidos de que en Galicia hay un gran desgaste del PP, porque su proyecto está varado y le hace falta una regeneración, políticas de centro liberal que ataquen los problemas estructurales de Galicia como el paro, la calidad laboral, infraestructuras ancladas en el siglo pasado y el ojo puesto en los autónomos.

P: ¿Qué es Galicia para Cs?

R: Galicia es una comunidad que demanda políticas de centro liberales y necesita poner en valor el apoyo a las familias que hacen números para plantearse si tener un hijo. Somos el partido de los autónomos, que quiere renovar la vieja política y Cs va a luchar contra la corrupción que existe en la clase política.