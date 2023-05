Baldoví asegura que Compromís será "decisivo" para un tercer Botànic en la C. Valenciana

El candidato de Compromís a la Presidencia de la Generalitat valenciana, Joan Baldoví, ha reivindicado este jueves en Alicante que su formación será "decisiva" para un tercer Botànic, en el inicio de una campaña que buscará "el futuro" de la Comunitat y "no mirar al pasado".

En el acto previo a la pegada de carteles, que se realizará a medianoche, Baldoví ha inaugurado su condición de candidato autonómico tras dejar hoy su escaño en el Congreso y ha apostado por la "descentralización" de la Generalitat: "Como diputado, siempre me he sentido diputado de Alicante, de Valencia y de Castellón, no solo de Valencia", ha dicho.

"Todas las encuestas que salen dicen que va a haber nuevo Botànic, un gobierno progresista en el que el resultado de Compromís será decisivo", ha resaltado Baldoví, que ha subrayado la necesidad de que la campaña mire a qué hacer para "seguir trabajando por el futuro de este país" y ha incidido en que en Alicante habrá "grandes sorpresas agradables".

"ALICANTE SERÁ CLAVE PARA LAS ELECCIONES", QUE "SE DECIDIRÁN EN UNA FINCA DE VECINOS"

Por su parte, la actual vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, ha destacado que en esta campaña Compromís sale "a ganar" y "con la ilusión de quienes han trabajado ocho años por mejorar la Comunitat".

Asimismo, ha resaltado que quiere que en esta campaña se hable del futuro de la Comunitat "a 15 años", para lo que hace falta "dejar de lado la bronca y empezar a dialogar".

La cabeza de lista de Compromís a Les Corts por la provincia de Alicante ha asegurado que las comarcas alicantinas serán "claves" para el resultado de las elecciones, pues están tan igualadas que "se decidirán en una finca de vecinos".

Así, ha afirmado que Compromís llevará una campaña en la que "predominará la palabra, las propuestas concretas y todo lo que le importa a las familias".

"Vais a encontrar una fuerza próxima, capaz de mirar al futuro y mirando a los ojos a la gente", ha sostenido Mas, que ha recordado que Alicante, con 1,9 millones de personas, representa casi el 40 % de la población de la Comunitat.

Por último, el alcaldable de Compromís en Alicante, Rafa Mas, ha apuntado que los ciudadanos alicantinos "se van a alzar en pie" el 28 de mayo por un cambio hacia el progresismo en el gobierno de la ciudad, cuyas calles están "más sucias y contaminadas" y necesita "una adaptación" por el cambio climático y un modelo "radicalmente distinto" al del actual alcalde, Luis Barcala (PP). EFE

