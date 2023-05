Aznar pide la unión del voto en torno al PP de "lo que está a la derecha de la izquierda"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha pedido este lunes la unión del voto de "todo lo que está a la derecha de la izquierda" en torno al PP en las elecciones del 28 de mayo como "garantía constitucional y democrática", frente al Gobierno de Pedro Sánchez que pacta con "separatistas y antiguos terroristas".

Aznar ha participado en un mitin junto a la presidenta madrileña y candidata del PP a revalidar el cargo, Isabel Díaz Ayuso, en Alcobendas (Madrid), tras contar esta con el expresidente Mariano Rajoy este fin de semana en Alcalá de Henares.

Según el expresidente, el principal problema que tiene España es "el separatismo" y que su Gobierno está compuesto "por el partido del señor Sánchez, de radicalismo socialista, comunistas y apoyado por separatistas y antiguos terroristas".

"Sánchez tiene que pactar con separatistas y antiguos terroristas porque, si no, no es presidente, no tiene la más mínima posibilidad de ser presidente", ha dicho Aznar, y ha añadido que ha tenido que Sánchez ha tenido que "está dispuesto a pagar el precio que sea con tal de ser presidente", como quebrar el orden constitucional y "blanquear a los terroristas".

"En Madrid, libertad y progreso se llaman Isabel Díaz Ayuso y nada más", ha afirmado el expresidente, que también se ha dirigido al líder del PP, Alberto Núñez de Feijóo, para pedirle que, cuando llegue a la Moncloa, "lo que tengamos que derogar hay que derogarlo", como "la memoria democrática y otros disparates". EFE

era/ram