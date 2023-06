Asens renuncia a presentarse a las generales y Aina Vidal será la candidata de los comunes

Jaume Asens, hasta ahora presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, ha anunciado este viernes que no se presentará a las elecciones generales del 23 de julio, para las que los comunes, según apunta él mismo, presentarán a Aina Vidal como cabeza de lista por Barcelona.

"He tomado la decisión de no presentarme a las próximas elecciones. Estoy convencido de que es la mejor decisión. He llegado a la conclusión de que hay personas que pueden liderar la organización catalana en Madrid mejor que yo mismo en el nuevo ciclo político que se abre", asegura Asens en una carta de despedida que ha difundido a través de redes sociales.

Según Asens, hacen falta "las energías renovadas de nuevos liderazgos", de manera que la lista de En Comú Podem por Barcelona "merece que sea liderada por una mujer valiente como Aina Vidal", que en las pasadas elecciones generales, en 2019, concurrió como número dos de los comunes al Congreso.

"Aina es una mujer que admiro. Ella viene de las luchas sindicales y sabe lo que es trabajar duro. También sabe lo que es superar adversidades vitales. No hay ninguna persona en esta organización que se haya dejado más la piel por los territorios que ella", afirma.

Asens está "convencido" de que Vidal es "la mejor candidata en estos momentos cruciales en que hay que plantar cara a la amenaza de una involución democrática por parte de los nostálgicos del franquismo".

En su carta de despedida, recuerda que su paso por la política, procedente del mundo de la abogacía, ha incluido un mandato como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona con Ada Colau y otros cuatro años como diputado en el Congreso, pero ahora trabajará "desde la base", no desde las instituciones, pese a que si hubiese querido ser candidato habría tenido el apoyo de los comunes.

"Nadie es imprescindible. Hay momentos en los que hay que saber dar un paso al lado para dejar que otros liderazgos, que pueden conectar mejor con los nuevos tiempos, tomen el relevo y anteponer así los intereses colectivos a los individuales", argumenta Asens, que dedica palabras de agradecimiento a Ada Colau y Pablo Iglesias.

Asens considera que "no es bueno perpetuarse" en los cargos públicos y subraya que "ahora es el tiempo del protagonismo de las mujeres".