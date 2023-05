Arrimadas propone legislar para impedir presentarse a las elecciones con terroristas

La portavoz de Ciudadanos (CS) en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha propuesto este viernes legislar para impedir que un partido político se presente a las elecciones con terroristas, en referencia a EH Bildu.

Esta postura se conoce después de que la portavoz nacional de CS y candidata a la presidencia del Govern de las Islas Baleares, Patricia Guasp, asegurara que la propuesta que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho para ilegalizar a EH Bildu está "fuera de lugar".

"Si con esta ley actual no fuera posible impedir que se puedan presentar 44 terroristas en unas listas en un partido político, un país que se respete a sí mismo debe poder trabajar para que no sea posible normalizar un partido que se presenta con 44 terroristas condenados", ha asegurado Arrimadas en una rueda de prensa en Málaga.

La Fiscalía rechazó este jueves la ilegalización de EH Bildu por incluir en sus candidaturas a exmiembros de la banda terrorista ETA para las elecciones del próximo 28 de mayo subrayando que se trata de "una formación política democrática".

Inés Arrimadas ha manifestado que se trata de "terroristas que no han condenado la actividad de ETA, que no han colaborado con la Justicia para resolver los crímenes; terroristas que no han contribuido a un proyecto de país, ni tienen intención ninguna de contribuir a un proyecto de país".

Cree que "si con esta ley es imposible evitar que un partido político se presente a las elecciones con siete condenados por asesinato y 44 terroristas tendremos que hablar para hacer una ley que impida que sea posible".

Ayuso consideró que el PP debería "revisar" los mecanismos para llevar al Congreso y al Senado la ilegalización de EH Bildu, de quienes ha dicho que "no son los herederos de ETA; es ETA".