Arrimadas insta a ponerse “manos a la obra” y pide repetir los votos de 2018

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha criticado el deseo del candidato del PP a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, de tener manos libres para gobernar y ha instado a los andaluces a que se repitan los votos de las anteriores elecciones de 2018 para que Cs se ponga manos a la obra para transformar Andalucía.

Ni manos libres para hacer lo que te dé la gana a Moreno- ni manos largas del PSOE, sino manos a la obra para trabajar por Andalucía, ha señalado Arrimadas, que ha afirmado que ningún partido puede o debe tener las manos libres, para no repetir a su juicio- lo que hizo el PSOE en casi cuarenta años.

La presidenta de Cs, que ha intervenido en un acto central de campaña electoral en Málaga a una semana para los comicios, ha manifestado que el PP quiere las manos libres para hacer lo que ha hecho en el Gobierno de Castilla y León, pactando con Vox, o con el canal Telemadrid en esa comunidad.

Para Arrimadas, Cs ha conseguido sacudir los tópicos de los andaluces y hacer que éste pase de la cola al vagón de España, un objetivo conseguido creyendo en la tierra, con valentía y siendo pluriempleados en la Junta, un cambio que ha conseguido tan rápido a diferencia de otros partidos.

Ha apelado a los más de 600.000 andaluces que votaron a Cs en las elecciones de diciembre de 2018 a que vuelvan a votar para que la formación naranja siga siendo el motor del Gobierno de Andalucía, pide votar para sumar y recuerda que el actual presidente andaluz Moreno- consiguió el peor resultado de la historia del PP en la región.

Arrimadas ha asegurado que lo mejor para los andaluces es lo mejor para toda España y ha insistido en que votar a Cs en Andalucía es también mandar un mensaje al resto de España, ya que, a su juicio, solo hay un voto que sirve lo mismo en Andalucía que en el resto de España.

No queremos un gobierno que tire por tierra las expectativas de esta región, ha reiterado la presidenta de Cs, que ha manifestado que sólo cuando Cs tuvo la confianza suficiente de los andaluces hubo un cambio real y ha reiterado que esto no va a seguir igual si no votamos lo mismo que en 2018.

Según Arrimadas el domingo va a haber muchas opciones, pero solo un voto del que no se pueden arrepentir, el más decisivo y útil el de Cs- para evitar encontrar cosas malas, como con el Gobierno de Castilla y León, donde según Arrimadas ha llegado Vox y se han dedicado a enchufar a primos y cuñados.

Ha defendido que Cs es aire fresco y ha instado a los votantes a que nadie se quede en casa y vayan a depositar su papeleta, pues a Andalucía se la defiende voto a voto, como según ésta- hizo Moreno en el anterior debate electoral, cuando explicaba todos los méritos de Cs al enseñar las gráficas a sus adversarios.

Junto a Arrimadas han intervenido el candidato del partido a la Presidencia de la Junta de Andalucía y vicepresidente del gobierno andaluz, Juan Marín, el diputado nacional de Cs, Guillermo Díaz, y la candidata número 1 por Málaga, Nuria Rodríguez. EFE

