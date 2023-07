Abascal advierte a la izquierda que Vox no asumirá su cultural ni pagará sus fiestas

(Actualiza la NA6197 con más declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, en Zaragoza)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este sábado a la izquierda que Vox no asumirá sus discursos culturales ni pagará las fiestas de quienes han propiciado la "cultura de la cancelación" y "amordazado a escritores, poetas y cantantes".

Abascal ha cargado así en declaraciones a los periodistas en Zaragoza contra la "secta izquierdista" que acusa a Vox de censurar actividades culturales.

"Es verdaderamente sorprendente que la izquierda que ha traído la cultura de la cancelación no solo a España, sino a todo el mundo (...), la izquierda que censura canciones y que establece la dictadura de la corrección política nos diga a nosotros que censuramos", ha denunciado.

Ha avisado de que Vox no ha llegado hasta aquí para "asumir discursos culturales ni a pagar sus fiestas ni a aplaudirles" y, por eso, allí donde tenga competencias en materia de cultura hará lo que le parezca.

"Y lo que nos parece que se debe hacer es cultura respetando los intereses y los gustos de los españoles que van a ser los que tomen en último término las decisiones en materia de cultura", ha señalado.

Abascal ha subrayado, por otra parte, que en lo poco que va de campaña ya se ha podido constatar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "va a seguir mintiendo a través de los platós" y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "va a seguir equivocándose tanto de adversarios como de aliados".

Ya en el mitin ha incidido en que lo importante en las elecciones del 23 de julio es "quitarse de encima" al "autócrata mentiroso de la Moncloa" y ha vuelto a cuestionar a Feijóo por decir que permitirá gobernar al PSOE si consigue más votos, aunque haya una mayoría PP-Vox, porque supone una "amenaza" a la alternativa contra Sánchez.

"Nosotros no vamos a ser cómplices (...) No vamos a sacrificar ni Murcia ni Aragón ni el conjunto de España. Nosotros queremos derogar no solo el sanchismo, sino derogar el socialismo con todas y cada una de sus políticas", ha recalcado.

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, también ha estado este sábado en el mitin celebrado en la plaza del Justicia, de Zaragoza, a una temperatura de 36 grados a la sombra a las ocho y media de la tarde.

"Estamos sudando, pero más están sudando Sánchez, la izquierda y los que saben que les vamos a desalojar en tres semanas", ha resaltado Garriga ante los alrededor de 2.500 acalorados simpatizantes que, según Vox, han acudido al acto.

LA FRASE: "A Sánchez habría que darle una estatuilla y mandarle a paseo, muy lejos de los españoles (...) De Sánchez no queremos nada, ninguna de sus herencias".

LA ANÉCTODA: Abascal ha comido este sábado con los periodistas que van en la caravana de Vox en San Asensio (La Rioja), donde ha recibido el saludo emocionado de José Mari, un vecino de la localidad que vivió en el País Vasco, como el líder de Vox, en los años duros del terrorismo y que presenció el asesinato a manos de ETA de Dolores González Katarain, "Yoyes", una de sus históricas dirigentes por abandonar la banda.

LA AGENDA: el presidente de Vox viaja este domingo a Extremadura, la comunidad donde la líder regional del PP, María Guardiola, ha cedido finalmente a pactar el gobierno autonómico con su partido, pese a negarse rotundamente en un principio.