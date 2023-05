El pasado en Primera División del candidato de un pueblo de Valladolid: fotos con Messi

Dice que se siente cómodo con el color azul, el de su nueva camiseta. Jesús Zancada tiene una dilatada trayectoria como árbitro profesional con cerca de 120 partidos en la élite, pero la camiseta que hoy luce lleva la firma del PP. Es el candidato que aspira a ser alcalde en un pequeño municipio de apenas un centenar de vecinos, San Martín de Valvení (Valladolid) y asegura que se va a dejar la piel, “Voy a jugar todos los partidos que hagan falta para ganar esta gran final”.



Tenía 14 años cuando aterrizó en la Tercera División como árbitro profesional. Le bastaron cinco para convertirse en asistente en Segunda B. De ahí, dio el salto al fútbol profesional que tantas satisfacciones le ha dado. También valores. A ellos se agarra para afrontar esta nueva encomienda del PP, porque no es nuevo en política. En la legislatura que está apunto de expirar es concejal de deportes en el Ayuntamiento de Santovenia (Valladolid).



Conoce bien lo que es el medio rural y por eso el partido ha confiado en él para tomar el relevo de Antonio Ibáñez, primer edil de un pequeño pueblo situado a escasos 20 kilómetros de la capital, que sobresale por sus impresionantes Cortados sobre el río Pisuerga.

Zancada, que se despidió del arbitraje profesional en 2017, se ha vuelto a enfundar las botas de fútbol decidido a “pisar el barro” convencido de que su vida anterior en el terreno de juego le puede ayudar. “Son esos valores. El poder llegar a la gente”. Nos cuenta que ha tenido la suerte de conocer a Luis Aragonés y de él ha aprendido a “ganar, ganar para volver a ganar”.

Dice que juega en casa y con ventaja, gracias a la labor del actual alcalde quien, por cierto, no duda en acompañar al nuevo candidato, pero ya como juez de línea, tras dejar de ser un “alcalde orquesta, un alcalde que vale para todo”. Se siente respaldado.

Jóvenes, niños, mayores... asistencia sanitaria. “Quiero que los vecinos se sientan arropados”, nos cuenta, y para ello ya, como candidato, se ha puesto a disposición de todos. Casa por casa, ha sentido la hospitalidad de este pueblo cercano.

Pisa el terreno con ganas, con ilusión, pero con emoción al recordar de dónde viene. Al recordar a su padre y a su madre que siguen junto a él. “Mi madre me dice: A ver si veo tu cartel, hijo”. Y él responde: “No hace falta, el cartel es ir casa por casa”. Y entonces se emociona con la hospitalidad recibida por los vecinos de San Martín de Valvení, “Hijo ésta es tu casa”, recuerda lo que le dijo una vecino.

Se sitúa cerca de las camisetas que recorren su vida como árbitro profesional, junto a los silbatos, los banderines, una mochila con su nombre y apellidos grabados a fuego, algunas de las imágenes junto a grandes del fútbol, pero también junto a dos tarjetas personalizadas, la roja y la amarilla. El juego es sencillo, ¿a quién sacaría la tarjeta roja y a quién la amarilla?

No titubea. “La roja se la saco a la gente que no tire por el pueblo, que creen que no puede seguir creciendo”.