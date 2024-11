Javier Rupérez, exembajador de España en EEUU: "Por cada 10 migrantes que expulse Trump, un americano perderá su trabajo"

Javier Rupérez exembajador de España en Estados Unidos, ha analizado este miércoles en La Linterna los motivos de la victoria holgada de Trump en las elecciones presidenciales y la diferencia entre los resultados finales y la estimación de las encuestas, que pronosticaba un empate. Algo que, reconoce Rupérez, no le ha sorprendido. “No descarté que ganara, pero efectivamente las encuestas nos estaban dando prácticamente hasta el último minuto antes de comenzar la votación un empate técnico”.

El factor hispano

En estados como Florida o Texas, el candidato republicano ha arrasado en lo que se refiere al voto de los hispanos, aunque el exembajador prefiere esperar a análisis sociométricos en otras regiones. “El voto hispano en Florida claramente era republicano, lo ha sido ya desde hace algún tiempo. El voto hispano en Texas era republicano también. Yo creo que hay que buscar también una doble y una triple calificación, que son los hombres y las mujeres”, apunta en La Linterna.

“Yo creo que había una distinción tanto entre los hispanos como entre los afroamericanos, como entre los emigrantes, entre los hombres y las mujeres; las mujeres claramente tenían una tendencia a votar Kamala y los hombres a Trump, pero el voto hispano de Florida es claramente republicano, lo era ya, no es que lo haya obtenido este”, sentencia. Lno obstante, se hace tres preguntas: “¿Qué ha pasado en Nuevo México? ¿Qué ha pasado en California? ¿Qué ha pasado en Arizona?”.

La clave de la inmigración

Hay otros asuntos sociales muy importantes en Estados Unidos como el aborto, pero el capítulo económico yo creo que es fundamental. “Vamos a ver exactamente cuáles son los resultados de la política económica de Trump porque, primero, la de Biden no ha sido mala y la verdad es que Trump recibe a unos Estados Unidos en una situación económica francamente buena”, subraya el exembajador español.

El tema de la migración, por ejemplo, tiene una repercusión económica enorme, como aclara Rupérez. “Esa promesa de hacer la mayor expulsión que ha hecho nunca los Estados Unidos, supone entre 15 y 20 millones de personas. ¿Los va a expulsar a todos?”, se pregunta en los micrófonos de COPE. “Naturalmente hay unas consideraciones sociales, humanas que hay que tener en cuenta, pero hay unas consideraciones económicas también que hay que tener en cuenta”.

“Esos inmigrantes ilegales a los que quiere expulsar están trabajando, están produciendo en los Estados Unidos y los expertos dicen que si los expulsan, habrá por cada 10 de los expulsados, al menos un ciudadano americano que perderá su puesto”, concluye.

Señala Rupérez que algunos amigos le dicen, una vez han conocido el resultado, que los Estados Unidos “están absolutamente perdiendo completamente la calidad que tuvieron”. “No lo sé, te confieso que no tengo la respuesta y estoy preocupado porque yo he vivido muchos años en los Estados Unidos, aparte del tiempo que pasé como embajador pero he vivido también como secretario general adjunto de Naciones Unidas en Nueva York, he vivido como cónsul general en Chicago, prácticamente mi hija es absolutamente americana, llegó allí con tres años. Tengo una gran admiración, un gran respeto por ese país y, claro, verlo en manos de gentes que no tienen el respeto por la gran tradición americana... El respeto por la democracia, por el Estado de Derecho, por la Constitución... En fin”.