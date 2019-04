Sánchez se agarra a la aplicación del 155 en Cataluña para hacer campaña

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que no ve necesario reformar la Constitución para dar más autogobierno a Cataluña, pero ha avisado de que si tiene que aplicar el artículo 155 de la Constitución lo hará "con toda contundencia", pero de manera "proporcional al desafío" y "con consenso".

"Si tengo que aplicar el 155 lo haré con consenso", ha afirmado durante una entrevista en Antena 3, al tiempo que ha dejado claro que lo hará de forma "proporcional al desafío que se plantee" por parte del independentismo.

Los independentistas y la derecha saben que con este Gobierno no habrá referéndum. Si tengo que aplicar el art. 155, lo haré. Con consenso y de forma proporcional al desafío que plantee el independentismo. Dentro de la Constitución, todo. Fuera, nada. #SánchezA3N#HazQuePase /❤ pic.twitter.com/IvKzgvzaWR — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 15 de abril de 2019

No obstante, Pedro Sánchez ha dejado claro que él no quiere aplicarlo, pero ha advertido de que, si los soberanistas vuelven a retomar su intento de independizar a Cataluña de España: "deben saber que yo, como presidente, actuaré con toda contundencia".

El jefe del Ejecutivo ha sido preguntado por el contenido del programa electoral del PSOE, que se ha conocido hoy en su integridad y en el que se defienden tanto la declaración de Granada como la de Barcelona. En esta última se seguía apostando por una reforma de la Constitución para conformar una España federal y por caminar hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad.

Sin embargo, Pedro Sánchez ha asegurado que para las propuestas que para "profundizar en el autogobierno" no es necesario reformar la Constitución. "Sin duda, no", ha recalcado antes de insistir en que el problema de Cataluña "no es de independencia", sino de "convivencia". En este sentido, ha aclarado que "lo que agrega a los catalanes es el autogobienro, el Estatuto de Autonomía de Cataluña".

Por ello, ha asegurado que la propuesta de su partido es "profundizar en el autogobierno, reforzar el Estado autonómico y mejorar algunas de las dificultades que ahora mismo tiene el modelo territorial".

Sin embargo, en la propia Declaración de Barcelona, se contemplaba ya que hasta que fuera posible reformar la Constitución para llegar a un modelo federal y en el que se reconozca la plurinacionalidad, se podría ir avanzando en otros asuntos como por ejemplo la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial incorporando las previsiones de creación del Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio CGPJ.

Al ser preguntado por la aspiración de plurinacionalidad, es decir, de una España "nación de naciones", que se contempla en la Declaración de Barcelona, Pedro Sánchez ha afirmado que él siempre se ha sentido representado en el artículo dos de la Constitución, que dice que la nación española es indisoluble y también en la parte de la Carta Magna que "reconoce la autonomía tanto de las CCAA como de las nacionalidades".

Para el jefe del Ejecutivo, no es una cuestión de satisfacer a los líderes independentistas, de los que afirma que han sido bastante irresponsables por haber fracturado la sociedad catalana, sino que lo que hay que hacer es ofrecer un "horizonte" a esta sociedad.

Sobre los escraches sufridos por Ciudadanos y Vox

El presidente del Gobierno, y líder del PSOE, ha reprobado este lunes los escraches sufridos por algunos de sus rivales en estas elecciones generales, como los vividos por la 'número uno' del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, en Barcelona, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en Rentería (Guipúzcoa), o representantes de Vox en distintos actos en el País Vasco.

"Siempre he creído que la democracia es incompatible con la intolerancia. Cuentan con mi reprobación" esos episodios de acoso, ha señalado en una entrevista en Antena 3.

��@sanchezcastejon: La democracia es incompatible con la intolerancia, por tanto cuenta con mi reprobación. Yo defiendo una España respetuosa, tolerante.#SánchezA3N pic.twitter.com/Wn31rsQAcr — PSOE (@PSOE) 15 de abril de 2019

En este sentido, ha subrayado que él defiende "una España tolerante" que deje paso "a la palabra, la razón y la moderación" y ha coincidido con la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa cuando dice que "en el ejercicio de la democracia se tiene que tener el derecho a la libertad".

Acerca de los ministros que le acompañarían en una nueva legislatura

Pedro Sánchez ha avanzado también que "muchos" de sus ministros repetirán en el Gobierno si él consigue formar un nuevo Ejecutivo tras las elecciones generales del 28 de abril.

Ha reiterado que su voluntad es gobernar en solitario integrando en su gabinete a independientes de prestigio. Y en su opinión, este escenario se está abriendo paso a juzgar por las encuestas.

Sánchez considera que entrar a hablar de posibles pactos electorales antes de que los españoles voten equivale a empezar "la casa por el tejado" y cree que llegar incluso a repartirse determinadas carteras entre los partidos es "faltar al respeto a los españoles".

Tampoco contempla Sánchez el escenario de perder el Gobierno, por lo que no ha entrado a responder si, en ese caso, se mantendría como líder de la oposición. "Soy un corredor a punto de empezar la carrera. Aspiro a ganar las elecciones", ha señalado.