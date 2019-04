Rivera se convierte en 'encantador de perros' para captar el voto animalista

El líder de Ciudadanos y candidato a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha presentado este viernes varias medidas para garantizar el bienestar y la protección de los animales, como que el Código Civil deje de considerarlos como objetos o que se puedan imponer castigos más duros a quienes los abandonan, maltratan o matan.

Durante un acto de campaña celebrado en Madrid, en el espacio La Grada, Rivera ha detallado cuatro propuestas para las elecciones generales del 28 de abril que Cs impulsará si gobierna. El objetivo es convertir a España en "un paraíso para las mascotas", porque "son parte de la familia", ha indicado. Según Rivera, "no habrá un país moderno, de progreso y sensible" a la situación de los animales si no se modifican ciertas leyes. En primer lugar, la formación naranja quiere que los animales dejen de ser considerados como cosas que pueden ser vendidas, embargadas o heredadas como cualquier objeto.

SERES DOTADOS DE SENSIBILIDAD

Para evitar esto, proponen cambiar el Código Civil de manera que los animales sean considerados "seres dotados de sensibilidad", y también plantean que en caso de separación o divorcio de los dueños de la mascota, se establezca la custodia compartida como opción preferente.

He pasado una ‘mañana de perros’ maravillosa ����. Nuestras mascotas son parte de la familia en millones de hogares y debemos cuidarlas como tal. España debe ser un paraíso para las familias con animales de compañía y castigar a quien los abandone o maltrate. #VamosConLasMascotas pic.twitter.com/hdDTFqqS8Y — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 19 de abril de 2019

Aunque en la última legislatura el Congreso admitió a trámite una iniciativa de Cs para que las mascotas dejasen de ser consideradas objetos, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios, la convocatoria de elecciones anticipadas impidió que se llegara a aprobar. Por otro lado, el partido naranja apuesta por endurecer las sanciones y las penas para las personas que abandonen, maltraten o maten a animales, a las que Rivera ha calificado de "salvajes".

Concretamente, quiere que la Ley de Seguridad Ciudadana incluya el abandono y el maltrato como infracciones graves, para que la Policía y la Guardia Civil puedan perseguir estos comportamientos por la vía administrativa, y todas las personas sancionadas figuren en un registro y se les prohíba tratar con animales. Asimismo, Ciudadanos propone crear un tipo agravado en el Código Penal para que los casos especialmente graves de tortura o maltrato que acaben con la muerte del animal conlleven penas de prisión.

SISTEMA NACIONAL DE ADOPCIÓN

También querría aprobar una Ley General de Protección y Bienestar Animal que "garantice un trato humano para todos los animales de compañía en toda España", ya que actualmente hay situaciones dispares en función de cada comunidad autónoma. Dicha ley buscaría prohibir el sacrificio de animales sanos, establecer unos criterios comunes para la esterilización, impedir la exposición de animales en escaparates, crear un Sistema Nacional de Adopción de Animales y crear un Banco Nacional de Chips Identificativos donde estén registrados todos los animales de compañía.

Por último, la formación naranja impulsará medidas e incentivos para "favorecer el acceso de los animales de compañía a los transportes públicos, restaurantes, hoteles y otros establecimientos y espacios públicos". De manera específica, se compromete a habilitar la presencia de los animales en "hospitales, albergues para personas sin hogar, residencias para personas mayores, pisos tutelados para personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión y víctimas de violencia de género".