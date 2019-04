Rajoy responde a las críticas por pedir el voto útil: “¿Qué quieren, que pidamos el voto inútil?”

El expresidente del Gobierno y del PP Mariano Rajoy ha defendido este martes que "hay más razones que nunca para votar al Partido Popular" y ha llamado a "concentrar los esfuerzos" para que Pablo Casado se convierta en presidente. "El PP está empeñado en pedir el voto útil. ¿Y qué quieren, que pidamos el voto inútil?", ha aseverado.

En un mitin de campaña en València a cinco días del 28A, ha insistido en que los 'populares' son la única opción para "evitar que los socialistas vuelvan a instalar a España en la crisis" y ha rechazado el "voto inútil, que divide, quita votos y evita el cambio". Para conseguirlo, ha pedido el voto para Casado, al que ha vuelto a definir como "un hombre joven, curtido, con ambición y con ganas", por lo que le "gustaría que fuera pronto el presidente de todos". "O gobierna el PSOE o el PP; todo el mundo lo sabe, concentremos nuestros esfuerzos", ha reivindicado, y ha apelado a trabajar hasta las elecciones porque "aún hay tiempo para ganar".

Rajoy ha advertido que se trata de "las elecciones más abiertas" en el tiempo que lleva en política ante el elevado porcentaje de indecisos. En este contexto, se ha preguntado "por qué ahora no vamos a ganar" ante un Gobierno de "absoluta incertidumbre y grandes problemas". "Podemos hacerlo, hemos ganado todas", ha arengado, para instar a "aprender de lo bueno y perseverar en ello".

Ha defendido su partido "abierto a todos" por su "sentido común: No hemos sido doctrinarios, hemos hablado de lo que importa sin estridencias". Por contra, ha avisado que "hay mucho listo en la política que no se equivoca nunca". "Nosotros sí, y precisamente por eso nos han votado: la gente es normal y se equivoca", ha afirmado. En esta línea, ha ensalzado al PP como un partido "sensato, en el que se puede confiar, previsible y que siempre ha sido capaz de generar certeza y seguridad". Ha asegurado que nunca ha estado "tan convencido como ahora de la necesidad de votar al PP", ahora que ya no está "en la primera línea política".

Por todo ello, ha mostrado su apoyo a "todos" los candidatos 'populares', en esta campaña "de manera diferente, como simple paseante". "Hoy no vengo a pedir el voto para mí ni a dar instrucciones, dios me libre, al PPCV; no lo hice ni cuando mandaba", ha manifestado, y ha defendido que viene a "opinar" porque tiene "derecho a hacerlo".

"PARA TODA LA VIDA"

Ha echado la vista atrás para recordar sus inicios y agradecer la "lealtad, afecto y cariño" al PP. "He abandonado la política activa, pero eso no quiere decir que no me importe mi país y los resultados electorales. A mí me importa España y me importa mi partido, el único en el que estuve y el único en el que estaré porque hay cosas que las veo para toda la vida", ha enfatizado.

Tras recordar que es "decisivo" el esfuerzo de los días previos en base a su experiencia, ha hecho hincapié en que "hay unas cuantas razones para votar al PP y otras para no votar a otros". "Es el partido más grande de España: hemos nacido con la democracia, no somos unos aficionados, España no puede quedar en manos de aficionados".