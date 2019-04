Misión imposible: votar por correo para los españoles en el extranjero

Hasta el jueves, día 25 se puede depositar el voto por correo ya para los españoles que residen fuera de España como para quienes no viven en la localidad en la que están empadronados. Hasta el momento las oficinas de Correos han gestionado 1.310.706 millones de solicitudes de votos postales para las elecciones generales, una cifra algo inferior a las solicitudes que se registraron en las elecciones generales de junio de 2016, cuando a falta de un día para el cierre del plazo, la cifra fue de 1,45 millones.

Fuera de nuestro país viven dos millones de españoles con derecho al voto en estas elecciones y muchos están teniendo problemas para votar por correo. Es lo que le ha pasado a Juan José, vive en Austria donde trabaja como informático y realiza labores de misionero. Juan José reside en este país con su familia, su mujer y sus dos hijas desde 2012. El pasado 6 de abril solicitó el voto por correo, y a dos días de que se cierre el plazo, aún no le han llegado las papeletas y eso que la Junta Electoral Central ha ampliado, precisamente, ese plazo que acababa este martes 23 de abril.

Ni a Juan José ni a su mujer les han llegado las papeletas, ambos sienten impotencia porque "cuando alguien muestra interés se entiende que es alguien preocupado por poder ejercer su derecho a votar y ahí te encuentras indefenso. Da pena porque entendemos que es un derecho fundamental de cualquier español que tenemos el derecho y la obligación de votar y en este momento ni tengo el derecho ni puedo ejercer mi obligación" denuncia en 'Mediodía COPE'.

¿Por qué no ha llegado la documentación? ¿Qué es lo que ha pasado? Ante esta situación aparece un cruce de acusaciones entre la Junta Electoral Central y Correos, pero nadie les da una explicación que les satisfaga, "¿me pueden facilitar un número para verificar dónde está este envió? Nos contestan que no. Es cómico, si hay un proceso para votar en el extranjero faciliten un número para poder solucionar estos problemas y llamar desde el extranjero. Pues, No" explica Juan José en COPE que no sabe si les ampliarán el plazo para poder votar por correo.

La solución sería votar personalmente en la embajada o en el consulado el domingo 28, el día de las elecciones, pero necesita una documentación que también debería llegar en el mismo paquete que las papeletas para el voto por correo. De momento Juan José no tiene ningún lugar a dónde dirigir esta reclamación, "hay un limbo del que nadie sabe quién es el último responsable. Solo le dicen que no pueden hacer nada".