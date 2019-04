Irene Montero apunta a Iglesias, Echenique o Mayoral como "ministrables" de Sánchez

La 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha señalado este martes que Unidas Podemos aportaría "estabilidad" a un gobierno de coalición con PSOE y perfiles de personas con "solvencia reconocida" como "Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, Pablo Echenique o Rafa Mayoral". "Nos planteamos un solo escenario: El de un gobierno de coalición", ha especificado.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Montero ha insistido, tal y como hiciera Iglesias el pasado domingo, en que ahora lo importante es elaborar un plan de gobierno y abrir negociaciones con el PSOE, y ha preferido no entrar en cuántos ministros o qué cargos intermedios reclamaría su formación en caso de que se diera finalmente la coalición.

"Elaborar un gobierno no es solo pensar en ministros o en el gabinete que vas a formar, que es importante, sino sobre todo qué quieres hacer, dependiendo de eso, organizas el gabinete de una u otra manera y eliges a las personas. Nunca hemos despreciado la importancia de quien hace las cosas y aportaríamos muchos valores", ha apuntado.

No obstante, ha reiterado que la negociación por la estructura de ese Ejecutivo "progresista" llegaría tras la elaboración y negociación del plan de gobierno. Montero ha destacado que Iglesias, Echenique, Díaz o Mayoral serían "perfiles de solvencia reconocida y que tienen capacidad para, en la posición que estuvieran, hacer el trabajo de llevar a cabo políticas que son necesarias".

"Pero ese es un paso muy posterior, y el PSOE no ha decidido sentarse", ha apuntado para destacar que es momento de negociar ese plan de gobierno. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, defendía este mismo lunes la fórmula de un gobierno en solitario de Pedro Sánchez.

SIN PODEMOS SERÍA "UN ERROR"

Preguntada por si apoyarían la investidura de Sánchez a pesar de no entrar en el Ejecutivo, Montero se ha remitido a lo que defendieron durante la campaña electoral, y es que quieren estar en el gobierno "porque solo desde ahí se cambian las cosas importantes, como bajar factura de la luz". A esto, ha sumado otro motivo "evidente": "Un gobierno de coalición es el único, no solo que puede ser garantía de gobierno progresista, sino que además puede garantizar estabilidad".

Para Montero, un apoyo parlamentario basado en un Ejecutivo de coalición entre Unidas Podemos y PSOE "es el único que contaría con más apoyos que la derecha" y ha augurado que un gobierno en solitario de lo socialistas acabaría "arrojado por números a las propuestas de la derecha" en cuestiones como la reforma laboral o el aumento del Salario Mínimo Profesional.

Con todo, no ha querido valorar qué ocurriría en caso de que no lograran pactar su entrada y ha apuntado que hoy están "en un momento muy temprano" y que no se resignan a que no haya un gobierno de coalición. "Es lo que necesita España, es lo que permitiría gobierno de progreso y estable", ha advertido, para luego alertar de que sería un "error" que por "la autosuficiencia" del PSOE se permitiera que la derecha tuviese más números que ellos".

CONSEJO CIUDADANO

Montero ha señalado que tanto en el Consejo de Coordinación celebrado ayer lunes como en el Consejo Ciudadano Estatal (CCE) que convocan para la próxima semana, la formación trata de analizar los resultados de las generales. Para la diputada electa por Madrid al Congreso, se ha hecho "la mejor campaña de todas" teniendo en cuenta la "difícil situación inicial" del partido.

"Nos hubiese gustado tener mejor resultado, partíamos de una situación inicial difícil, hemos hecho la mejor campaña de todas a las que nos hemos enfrentado en estos años", ha recalcado, para añadir que esto "ha permitido a la gente convencerse de que contaban con las mejores propuestas y con el mejor candidato".

MIEDO A VOX

Sobre la solvencia de Iglesias como candidato a La Moncloa, Montero opina que hay unanimidad incluso entre los que no iban a apoyar a la formación 'morada' porque prefieren la derecha. Además, ha explicado que no renuncian a convencer a esa gente que "ha prestado su voto al PSOE probablemente por miedo a Vox".

Pese a obtener 42 escaños, 29 menos que en las anteriores elecciones generales, Montero ha apuntado que el resultado es "suficiente" para cumplir con su principal objetivo que era gobernar. Por eso, en el CCE analizarán resultados y trabajarán "duro" para estar preparados con un equipo de negociación y un plan de gobierno para cuando el PSOE "acceda a sentarse".

UNIDAD FRENTE A FRAGMENTACIÓN

Por otro lado, ante los comicios autonómicos y municipales que se celebrarán el 26 de mayo, Montero ha apostado por la unidad "con las fuerzas del espacio político del cambio" y ha señalado que han demostrado que allá donde gobiernan "las cosas cambian".

Así, ha incidido en que la presencia de Podemos en las instituciones es "garantía de estabilidad y de políticas progresistas" y ha avanzado que esa será la clave de la campaña para las municipales y autonómicas.