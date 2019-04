El incómodo silencio de Rivera, entre lo más sorprendente del minuto final de los candidatos

El candidato de Cs a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha sido el gran protagonista del último minuto en el debate electoral en RTVE para señalar que "el silencio que se oye" es el "silencio cómplice" de Pedro Sánchez y el del que "heló la sangre" a los españoles cuando los independentistas "quisieron romper Cataluña". Rivera, dirigiéndose a Sánchez, ha utilizado el silencio como recurso narrativo para armar esta última intervención y ha avisado de que el 28 de abril, los españoles van a decir "basta" al Gobierno socialista.

El líder del PP y candidato, Pablo Casado, ha pedido por su parte "humildemente" el voto a los electores, a quienes se ha dirigido directamente para decirles que va a trabajar por ellos, "para ser útil a su familia" y también para "servir a España", que -según ha señalado- es "lo más importante" para él. Casado ha asegurado que quiere ser el presidente "de todos los españoles", tanto los que le votan como los que no y que va a bajar impuestos, a crear empleo y a mejorar la sanidad y la educación. Ha advertido de que hay que "unir esfuerzos" en la "única alternativa", que es el PP, a un Gobierno de la izquierda con los "independentistas y batasunos".

Pido humildemente el voto para servir a todos los españoles, garantizar la unidad España, crear empleo, bajar impuestos; mejorar pensiones, educación y sanidad. Unamos esfuerzos en torno al PP, la única alternativa a la izquierda con independentistas y batasunos.#ELDEBATEenRTVE pic.twitter.com/FGIhylvMum — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 22 de abril de 2019

Casado ha aprovechado también para repetir que el PP es "un valor seguro", su lema de campaña, y explicar que el voto es el acto de "mayor confianza" en democracia, ya que supone elegir a quien se encarga la educación de los hijos, la pensión de los padres y la sanidad de la pareja.

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha pedido una única oportunidad para gobernar, "una sola", y ha dicho: "Y si después de cuatro años no hemos conseguido cambiar las cosas, no nos voten nunca más". Iglesias se ha dirigido así a los electores en este debate entre los cuatro principales candidatos, en el que ha pedido a los abstencionistas que vayan a votar porque -ha argumentado- "claro que la política sirve para cambiar las cosas". "Lo que le quiero pedir a esa gente que piensa que la política no sirve para nada es que nos dé una oportunidad, una sola: estar en un gobierno cuatro años", ha dicho Pablo Iglesias. Y se ha preguntado: "¿Si la política no sirviera para cambiar nada, por qué las empresas energéticas se gastan tanto dinero en tener a políticos en sus consejos de administración? ¿Por qué se compraron a José María Aznar y a Felipe González?". Pablo Iglesias ha dicho también que las "cloacas" del Estado se montaron para que Podemos no llegase al gobierno.

Por último, el presidente Pedro Sánchez ha llamado a los españoles a hacer una "enorme moción de censura contra la desigualdad, la corrupción y la crispación como forma de hacer política" el próximo 28 de abril. Sánchez ha pedido el voto a los jóvenes, por el futuro; a las mujeres, por la igualdad y el respeto; a los mayores, por la seguridad; y a todos, por la convivencia.

El #28A estamos convocados a decidir qué país queremos, si queremos avanzar o retroceder. Hagamos una enorme moción de censura contra la desigualdad, la corrupción y la crispación. Apostemos por una España que avanza en justicia social, en convivencia y limpieza. #ELDEBATEenRTVE pic.twitter.com/dxIKGR06Gn — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 22 de abril de 2019

Al igual que en su intervención inicial, el candidato socialista ha recalcado que los españoles están llamados a elegir el 28 de abril qué país quieren y se ha reivindicado como el garante de la España que avanza.

A ese respecto ha defendido que hace diez meses presentó una "moción de censura que hizo historia y cambió el rumbo del país" y ha llamado a seguir apostando por esa "España que avance en justicia social, convivencia y limpieza".