Herrera, sobre el debate: "Sánchez va a ganar las elecciones y gobernará con el lucero del alba si hace falta"

Carlos Herrera ha analizado el debate electoral de Televisión Española. Aunque antes de comenzar ha criticado el horario del mismo. Ha evidenciado lo tarde que se realizan, cuando en otros países de nuestro entorno se realizan a horas más tempranas. A su vez, ha argumentado que este ha sido un debate de “toma de posiciones de cara al segundo” y que no fue un debate a “tumba abierta”. Y ha detallado la falta de protocolo del candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, vistiendo de manera informal: “Estaba en una esquina, apartado, que parecía que fuese a servir una ración de camarones”, ha dicho Herrera.

“Lo que queda después de haber visto lo de ayer es, que Sánchez puede ganar las elecciones. Es más, Sánchez va a ganar las elecciones y gobernará con el lucero del alba, si hace falta. Desde luego, ayer este muchacho, el de Podemos, era constantemente pedirle a Sánchez la confirmación de un ministerio. Aunque sea el de Marina, da lo mismo”, ha analizado el comunicador.

Seguido, ha querido ir más lejos y explicar las posibles consecuencias que podrían producir ese Gobierno. “Y esa podría ser una formación en la que efectivamente se sustentara un Gobierno en el que harían falta los que ayer no estuvieron: Otegi y Junqueras. Pero que ya han mandado mensajes diciéndole a Pedro Sánchez: “no te preocupes que a nosotros lo que nos conviene es que tú seas presidente y te haremos presidente por encima de todas las cosas. Hombre algo nos tendrás que dar a cambio... Tú ya sabes lo del indulto...” Y del indulto, lo de siempre, ni hablar. Lo que tienes que decir es que tú vas a respetar esa sentencia y la vas a dejar como está. Sea cual sea. Y eso es lo que no dice el “amiguito” (Sánchez). Y eso no lo dice y pueden ustedes imaginar porqué...”, ha finalizado rotundo Herrera.

Pedro Sánchez tenía miedo a debatir para evitar que el resto de candidatos retrataran sus diez meses de gobierno sustentado en las fuerzas independentistas. Sólo quiso hacerlo si estaba presente Vox, para visibilizar que España debía elegir el próximo 28 de abril entre el "terror de la ultraderecha" o él, la figura presidencialista que neutralizaría el ascenso de Abascal. En el debate celebrado este lunes en RTVE, Sánchez no ha conseguido el objetivo de introducir a Vox en el debate (ha habido que esperar 35 minutos para que hubiera la primera

alusión a esta fuerza política) y se ha apoyado en el discurso caduco de la corrupción en el PP y en el feminismo para calmar el huracán de críticas en el que Rivera y Casado le han metido. Las cesiones al independentismo han puesto contra las cuerdas al candidato socialista en un debate en el que Albert Rivera se ha erigido como gran protagonista desplegando toda su artillería contra el presidente, Casado ha adoptado un tono más conmedido e Iglesias ha estado casi desaparecido, blandiendo una Constitución que él en el pasado despreció continuamente.[¿Quién ha ganado el debate electoral de RTVE?]