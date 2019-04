La grave acusación de Irene Montero a Álvarez de Toledo que puede acabar en los tribunales

Una afirmación de la candidata del PP Cayetana Álvarez de Toledo sobre la reforma del Código Penal que propone el PSOE para instaurar el "no" ante delitos sexuales ha elevado la tensión en el debate de RTVE, especialmente entre la aspirante de las populares e Irene Montero, de Unidas Podemos.

En el bloque sobre políticas sociales, Álvarez de Toledo ha leído un fragmento del programa electoral del PSOE, en concreto una medida para la regulación de los delitos sexuales en la que se aboga por impulsar una reforma del Código Penal para que "si una mujer no dice que sí, todo lo demás es no".

Añade el PSOE en el programa: "Con ello, la falta de consentimiento de la víctima será clave en los delitos sexuales".

Álvarez de Toledo se ha preguntado al hilo de esta propuesta socialista si "un silencio es un 'no'", y ha añadido en alusión al PSOE: "¿De verdad van diciendo ustedes sí, sí, sí hasta el final? Un poco extraño, ¿no?".

