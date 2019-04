“Casado se presenta como el candidato de la clase media mientras Sánchez 'sigue subido en el Falcon'”

El líder del PP y candidato, Pablo Casado, ha pedido este sábado el voto a los que dejaron de confiar en su partido y querían volver a verlo "dar la cara", además de los socialistas "avergonzados" con la deriva "independentista" de su partido y la campaña que está haciendo Pedro Sánchez.

En un mitin en el teatro Regio de Almansa (Albacete), ha advertido de que en las elecciones generales se decide a quien entregar el futuro de los hijos y él no quiere una España en la que gobiernen los que quieren decidir por ellos. "No voy a permitir que los hijos de Torra tengan más derechos que mis hijos", ha afirmado, en un acto en el que han intervenido también el presidente regional, Paco Núñez; la candidata número uno al Congreso por Albacete, Carmen Navarro; y el alcalde de Almansa, Javier Sánchez Roselló.

Ante un público entregado, más de 1.100 personas, según ha dicho Paco Núñez, Casado ha asegurado que abre los brazos "a todos", también a los que nunca han votado a los populares y "va siendo hora" de que se sumen a su proyecto. Porque: "No tenemos competencia", ha dicho Casado, añadiendo que no es una afirmación "con arrogancia o autosuficiencia" sino con la "autoexigencia y responsabilidad" del partido que tiene que hacerse cargo "una vez más" del futuro de España, ante la recesión a la que cree que la ha abocado el Gobierno socialista. Y ha advertido que quien divida el voto "se lo pone fácil a los enemigos de España y favorece la división de país" porque el "patriotismo es votar al PP" que ha situado como única alternativa a un Gobierno socialista apoyado por independentistas, batasunos y comunistas.

Casado ha hecho un llamamiento a "toda la España orgullosa de serlo", la que pesar de ser una mayoría social aún no sabe que es también una "mayoría electoral", para que vote a su partido que va a "volver a hacer" lo que hizo con los anteriores Gobiernos de "recuperar el futuro" del país. "Sonreíd porque estáis en el lado correcto de la historia y porque vamos a ganar y a gobernar", ha asegurado al final de su discurso en un acto que se ha cerrado, una vez más en esta campaña, con el Himno español. El presidente del PP ha dedicado gran parte de su intervención a hacer balance de esta primera semana de campaña y a explicar las medidas de empleo de su programa, como la "mochila austríaca" para los trabajadores y el bono FP de 430 euros al año para los jóvenes que quieren hacer formación profesional mientras están trabajando.

En su intervención, Núñez, quien fue alcalde de Alamansa hasta 2018, ha acusado a Sánchez de haberse "aprovechado de España y los españoles" y de ser "el peor presidente" de la historia del país, que vivirá el próximo 28 de abril las elecciones "más decisivas desde la Transición".

Ha asegurado que hace falta un presidente como Pablo Casado que crea en España y los españoles y no un presidente "de titulares, de plató de televisión, de Falcon, o de chalets" y ha instado a vota "unidos y juntos" en torno al PP para conseguirlo. Navarro ha advertido de que estas elecciones no va de votar "proyectos vacíos aunque sean naranjas", en referencia a Ciudadanos, ni tampoco a "fuerzas nuevas vengan a caballo o sin caballo", por Vox. "No nos paran las encuestas de Tezanos, ni los que quieren ser nuevos y son los de siempre, ni los que vienen a caballo y los que no dicen con quienes no pactarán el próximo 28 de abril", ha considerado.