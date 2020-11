El voto cubano y venezolano dan la victoria a Trump en Florida

Donald Trump ha conseguido la victoria en Florida, un estado clave para ambos candidatos. La victoria del actual presidente de los Estados Unidos ha provocado un giro de guion en la noche electoral estadounidense, ya que muchos expertos apuntaban a que si Joe Biden conseguía la victoria en Florida tenía casi garantizada la Casa Blanca para los próximos cuatro años.

Con un resultado muy ajustado durante todo el recuento, la victoria de Trump se ha saldado con más del 51% de los apoyos, frente al casi 48% conseguido por Joe Biden. Con estos resultados, Trump se asegura 29 electores, claves para sus aspiraciones de continuar en Washington durante los próximos cuatro años. El propio hijo de Donald Trump, Eric Trump ha celebrado la victoria de su padre a través de su cuenta de Twitter, con el siguiente mensaje: "Yes, Yes, Yes".

Los dos candidatos eran conscientes de la importancia de ganar en Florida, un estado considerado clave en todos los comicios estadounidenses. Por ello, tanto Joe Biden como Donald Trump han intensificado los mítines y la presencia de las dos candidaturas en las últimas semanas de campaña. Además, a parte de conseguir la victoria y eso 29 electores, también se confirma un apoyo importante de la comunidad hispana a Trump en este territorio, ya que en este estado hay una gran cantidad de población hispana con inmigrantes de países como Cuba o Venezuela.

En el año 2016, Donald Trump conseguía la victoria en Florida después de ocho años de apoyo a Barack Obama. En aquella ocasión, Trump también estaba por detrás en las encuestas y su victoria hizo cambiar el rumbo de las elecciones, que al final se decantaron por la victoria republicana y la derrota de Hillary Clinton.

Este estado es importante porque aporta el 10% de los delegados necesarios para hacer con la presidencia de los Estados Unidos. Desde el año 1992, ningún candidato ha alcanzado la Casa Blanca sin haber vencido en Florida.

Durante la campaña, las claves del voto en este estado pasaban por la fidelidad de los votantes de hace cuatro años a Donald Trump, y también la afinidad que el candidato republicano tiene con la comunidad hispana. El impacto de la pandemia también era clave para conocer el resultado en Florida, ya que se trata de uno de los estados más afectados por la covid-19.

El resultado de Florida a favor de Donald Trump ha sido el primer error de las encuestas en la noche electoral, ya que durante las últimas semanas, aunque se hablaba de un empate técnico, el candidato demócrata estaba por delante. Algo que no se ha cumplido, ya que la balanza se ha decantado por el lado republicano.