Un presentador de la CNN rompe a llorar tras la victoria de Biden: “Hoy es más fácil ser padre”

El presentador de la CNN, Van Jones, ha roto a llorar este sábado en directo tras anunciar la victoria del candidato demócrata Joe Biden en directo. El periodista, muy emocionado, ha destacado el clima de tensión y racismo que asegura haber vivido en los últimos años en el país y que achaca a la presidencia de Donald Trump, queno ha reconocido la victoria del candidato demócrata tras el recuento de los votos por correo del estado de Pensilvania.

“Es más fácil ser un padre hoy, es más fácil decirles que contar la verdad importa, que ser una buena persona importa”, comentaba entre sollozos y lágrimas el presentador de la cadena estadounidense, muy crítica con el presidente republicano en los últimos cuatro años. Precisamente en el CNN es estrella, además de Don Lemon, el presentador Chris Cuomo, hermano del gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo.

“Es mucho más fácil para mucha gente que es musulmán en este país, no tienes que preocuparte de que tu presidenta no te quiera aquí. Si eres un inmigrante, no tienes que preocuparte de que el presidente esté contento de enviar a los Dreamers de vuelto sin ninguna razón”.

Emotional moment on CNN with @VanJones68 breaking down: "It's easier to be a parent this morning, it's easier to be a dad. It's easier to tell your kids character matters, it matters. Telling the truth matters. Being a good person matters." pic.twitter.com/8U2q4djZSj