Chris Cuomo: así es el azote de Trump en la CNN y a la vez hermano del gobernador de NY

Chris Cuomo es un auténtico rostro conocido en la televisión estadounidense. Se trata de uno de los presentadores más críticos con la gestión de Donald Trump al frente de la crisis provocada por el impacto del coronavirus en Estados Unidos. Además, Cuomo es el hermano de Andrew Cuomo, el gobernador demócrata de Nueva York que ha protagonizado en más de una ocasión enfrentamientos con Donald Trump por la gestión de la pandemia tanto en Washington como en Nueva York.

A pesar pertenecer a una familia acomodada y con un estilo de vida de altos vuelos. Chris Cuomo se sentía insatisfecho y por eso decidió dedicarse al periodismo, profesión que le ha permitido trabajar en cada como la CNBC O Fox.

En su familia no estaba bien vista la carrera de periodismo, para su padre el periodismo era una forma menor de servicio público. Incluso su propio hermano no le recomendó esta profesión. Ahora, muchos años después, Chris Cuomo es uno de los presentadores más conocidos y polémicos de la televisión estadounidense.

El estilo de Chris Cuomo es muy particular y se caracteriza por no callarse nada de lo que piensa cada vez que se pone frente a la cámara de televisión. En este sentido, Donald Trump ha sido una de sus principales víctimas en las últimas semanas.

El presentador fue muy crítico con el 'espectáculo' que, a su juicio, Trump protagonizó con su salida de la Casa Blanca tras confirmarse su positivo en coronavirus. Para Cuomo, la escena con el helicóptero y su llegada al hospital militar de Walter Reed estuvieron en todo momento fuera de lugar: "Ahí está volviendo a filmar la escena para su propio anuncio. Realizó mítines e ignoró las mascarillas, arrancándoselas para vencer al virus diciendo que no había nada que temer", explicó el presentador.

Incluso Cuomo ha llegado a comparar al presidente republicano con un conductor ebrio en más de una ocasión para referirse a su gestión del coronavirus: "Está animando a otros conductores ebrios a lastimarse. Está ebrio y me preocupa la gente a la que pueda golpear".

También hizo balance de la campaña electoral tras el positivo del presidente, llegando a decir que a la hora de hablar de Trump se está refiriendo a un cov-idiota: "Ahora tiene que ponerse en cuarentena pero le importa un carajo. Regresa a casa y se quita la mascarilla, acude a mítines sin ella. Todo lo queda es el residuo de la indignación. Esa es la única sensación que tengo".

"This President is a walking lie," says @ChrisCuomo, detailing Trump returning to the White House and removing his mask.



"Every aspect of his pandemic experience and response exhibits disrespect... I'm upset because... this man who can do everything, does nothing." pic.twitter.com/BMrl0KKtws