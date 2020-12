El mensaje del hermano de Obama que pone en jaque la presidencia de Joe Biden: "Ganamos"

Donald Trump consiguió convencer a muchos estadounidenses con sus ideas políticas. De hecho, una de las grandes sorpresas tras las primeras apariciones de Donald Trump en escena fue el voto favorable para el entonces candidato republicano a la Casa Blanca de Malik Obama, el hermano de Barack Obama.

"Habla desde el corazón y no intenta ser políticamente correcto. Es directo", aseguró hace algunos años Malik. El hermano de Barack Obama nació en Kenia tan solo un año antes de que su padre emigrara a Estados Unidos. Aquella apuesta por Trump, hizo que el propio candidato reaccionara en su cuenta de Twitter. "El hermano del presidente Obama, Malik, acaba de anunciar que me votará. Seguramente el presidente lo trató mal, como al resto", escribió Donald Trump.

Wow, President Obama's brother, Malik, just announced that he is voting for me. Was probably treated badly by president-like everybody else!