Los cuatro momentos más recordados de los debates presidenciales en Estados Unidos

Las campañas electorales en Estados Unidos antes de unas elecciones presidenciales son sinónimo de una cosa: debates. Desde el primer debate televisado en los años 60 entre Richard Nixon y John F. Kennedy, estos 'combates políticos' se han convertido en un gran tradición estadounidense antes de acudir a las urnas. Seis décadas después, las diferentes discusiones protagonizadas por presidentes, vicepresidentes e incluso entre candidatos del mismo partido han dejado muchos momentos para la historia estadounidense y también la historia de la política mundial. A continuación repasamos algunos de sus momentos más importantes.

Los sudores de Nixon

Esta anécdota no tiene nada que ver con un 'zasca' o con algo parecido, pero se ha convertido en historia de los Estados Unidos. Con más de 66 millones de personas conectadas a sus televisores. Richard Nixon eligió para la ocasión un traje negro que le hacía desaparecer con el fondo del mismo color. Los sudores en su frente provocaban aún mayor contraste de la cara y estoy hizo que muchos expertos apuntasen a este debate como un elemento claro de la victoria de Kennedy en las urnas.

El papel de la URSS en Europa

El debate de 1976 entre Gerald Ford y Jimmy Carter pasó a la historia por esta 'lección de geografía política', a parte de por el problema técnico que provocó que el debate se suspendiera durante 26 minutos que tuvo lugar en el primer asalto.

En el segundo enfrentamiento dialéctico, Ford pronunció una frase que todavía, hoy día, es recordada en Estados Unidos. "No hay dominación soviética de Europa del Este y nunca la habrá bajo una Administración Ford". La sorpresa del periodista provocó que le lanzase la siguiente pregunta: ¿Le he entendido que los rusos no están utilizando Europa del Este como su esfera de influencia y ocupando la mayoría de países allí? Estas afirmaciones de Ford llegaron a todas las partes del mundo, incluso Time tituló de la siguiente manera: "La metedura de pata escuchada en todo el mundo".

La fallida intimidación de Al Gore contra Bush

En el año 2000, Bush respondía a la pregunta del moderador sobre sus principales diferencias respecto a su rival. Tras su afirmación, Al Gore se levantó de su silla y se acercó a pocos centímetros de Bush, que tuvo que parar su discurso durante unos minutos hasta que le devolvió la mirada. Este hecho provocó las risas entre el público asistente.

"Totalmente innecesario, senador"

Este fue uno de los mejores momentos que nos han dejado los debates entre vicepresidentes. Dan Quayle, candidato de George H.W. Bush, se quiso comparar con Kennedy, algo que provocó la sorpresa de todos los asistentes al debate y sobre todo la de su rival, Lloyd Benson, que no sabía donde meterse y su gesto con la ceja pasó a la historia de aquella campaña.