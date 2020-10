José María Carrascal, en COPE: "Los norteamericanos se sienten más identificados en el fondo con Trump"

José María Carrascal, histórico periodista español y reconocido corresponsal en Nueva York, ha desvelado en Cope.es su punto de vista sobre las elecciones en Estados Unidos del próximo 3 de noviembre. Carrascal nos ha recibido en su salón, cargado de historias y líneas de análisis sobre la actualidad que ha marcado las últimas décadas tanto en España como en resto del mundo. En la actualidad compagina su espacio de opinión de ABC con tiempos de lectura y análisis, que también le permiten seguir con cierta atención todo lo que ocurre en la campaña estadounidense.

El periodista ha revelado que siente un gran sentimiento de cariño hacia ese país en el que estuvo destinado más de dos décadas: "He sido corresponsal en Estados Unidos durante 24 años. Me he sentido muy comprometido con aquel país. Realmente es el país de todos. Cuando llegué a Estados Unidos pensé que era una especie de Alemania en grande, estaba equivocado. Siempre que los compromisos me lo permiten sigo viajando a Nueva York donde paso largas temporadas. Me toca muy de cerca lo que allí pase".

Carrascal analiza las claves electorales en Estados Unidos

Sobre la próxima cita electoral, Carrascal ha explicado que está siguiendo con mucha atención lo que ocurre al otro lado del Atlántico, y también nos ha explicado algún que otro truco que él tenía para intentar adivinar el resultado en sus tiempos de corresponsal: "He seguido siempre con mucha atención lo que pasa en las elecciones estadounidenses. Estas las estoy siguiendo, no como un norteamericano más, pero con mucho interés. Estoy tan preocupado como ellos, aunque ha habido elecciones tremendamente tensas en todos los sentidos. No es raro el clima de crispación que está rodeando a estas elecciones. Es raro porque no se había dado nunca que la personalidad del presidente vaya a decidir unas elecciones. Yo tenía una fórmula para saber quién ganaría las elecciones: iba a las convenciones de los dos partidos y veía cuál de ellos estaba más dividido, ese iba a perder las elecciones".

En este sentido, el comunicador ha entrado a valorar el perfil de los dos candidatos a presidir Estados Unidos: "La gente que se dedica a la política ha descendido de nivel, creo que en todo el mundo. Nos encontramos por un lado con un señor que, no voy a decir que era un payaso de televisión, es una revista en cualquier caso, que ha cultivado ese resentimiento que hay en el pueblo americano. Su discurso llama al corazón porque los americanos son tremendamente patriotas. Por otra parte, un señor que ya ha sido derrotado, mayor y que tampoco ofrece grandes ilusiones, simplemente se dedica a vender los errores de su rival que han sido bestiales. Un señor que hablaba que bebiendo lejía se podía acabar con la pandemia".

Sobre la visión de los estadounidenses, Carrascal ha explicado que existen ciertas dudas sobre cuál va a ser el resultado electoral en la noche del 3 de noviembre: "Hablo con mis amigos allí y noto un desconsuelo y un malestar como nunca. No saben qué va a pasar. Si por un lado temen la fuerza bruta de Trump o por otro lado de debilidad del candidato demócrata. Mi teoría es si ese contagio de virus que ha tenido el presidente no sea un 'fake', que no lo haya tenido. Si se diera ese caso el objetivo de Trump es el que ha conseguido: poder salir diciendo "yo he vencido al virus". Es posible y en cualquier caso lo ha hecho, en 24 o 48 horas ha salido diciendo que el virus es vencible y yo lo he demostrado".

El papel de Trump en Estados Unidos

Respecto a Donald Trump, el reconocido periodista nos ha explicado que, en el fondo, la mayoría de los estadounidenses se sienten identificados con los valores que defiende el discurso del presidente republicano: "Los norteamericanos se sienten más identificados en el fondo con Trump. El caso de Biden es que es un hombre demasiado blanco para ellos. Los americanos piensan que ya han pagado su deuda racial habiendo elegido a Obama, pero Obama hizo lo que pudo porque los problemas de Estados Unidos en la mayoría de los casos no tienen solución. Se ha visto que las diferencias raciales son enormes, que la violencia sigue y la distancia entre las razas es enorme".

La trayectoria profesional de José María Carrascal

Sobre su trayectoria, Carrascal mira al pasado con ojos de satisfacción, reconociendo que ha conseguido la mayoría de los objetivos que se ha marcado tanto a nivel personal como profesional: "Soy consciente de que estoy en mi camino de salida, tengo noventa años. He hecho todo lo que tenía que hacer y con una enorme suerte de que todo lo que quería lo he conseguido. Me quedan un par de cosas. Pero me gustaría poder volver a la vida que teníamos antes. Poder pasar otoños y primaveras en Nueva York e ir con el coche pudiendo movernos por muchas zonas de Estados Unidos. He ido desde Nueva York hasta Miami bordeando toda la costa este Estoy también satisfecho con todo, que uno esté llegando a la estación término te permite decir eso de "que me quede como estoy". Solo quisiera eso, poder volver a Estados Unidos y a Alemania. Yo me empecé a sentir libre en el Berlín de antes del muro y me gusta mucho también Alemania".

Por último se ha referido a la profesión que ha marcado su vida: el periodismo, señalando que nunca se había planteado dedicarse a la profesión que le ha dado todo: "Yo llegué al periodismo de rebote porque yo había estudiado Náutica y me di cuenta de que no servía para eso. Menos mal que había estudiado parte de Filosofía y Letras y me ofrecieron ir a Berlín para ser profesor de español y desde ahí empecé a colaborar a los periódicos y hasta ahora, pero nunca se me pasó por la cabeza ser periodista y resulta que es para lo único que sirvo realmente".