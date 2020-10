Jorge Bustos: "No sabemos si Trump tendrá 'sorpresa de octubre', es difícil hacer un pronóstico"

Jorge Bustos, jefe de Opinión de 'El Mundo' y colaborador de 'Herrera en COPE', ha concedido una entrevista Cope.es para analizar las principales claves de las elecciones presidenciales en Estados Unidos.

El periodista ha defendido que el resultado va a estar muy apretado, aunque las encuestas dan una ventaja de 10 puntos al partido demócrata: "Yo creo que va a estar muy apretado el resultado, ya pasó en la última vez aunque el voto general benefició a los demócratas, pero en el sistema americano todo el mundo sabe que el vencedor en los estados es el que se lleva las elecciones. No creo que las encuestas que han perjudicado a Trump en los últimos meses a causa de la mala gestión de la pandemia sean un punto de referencia fiable, porque con los líderes populistas es muy factible que las encuestas fallen. Pienso que es tan factible que gana Biden como que gane Trump y no lo vamos a saber hasta el último momento".

Sobre el positivo por coronavirus de Donald Trump, Bustos ha explicado que puede provocar una movilización del votante republicano que no es esperada por el equipo de Biden: "Este último episodio del contagio de Trump y su espectacular salida del hospital como si de un héroe se tratase puede tener un efecto de movilización dentro de su electorado que Biden no espere. Tenemos que atender a lo que se conoce como la 'sorpresa de octubre', que puede cambiar totalmente el rumbo de las elecciones. No sabemos si Trump tiene algún as debajo de la manga en este sentido".

En este sentido ha explicado que el único responsable de una derrota republicana es el propio Donald Trump: "Aquí no es Biden el que gana las elecciones, es Trump el que pierde las elecciones por culpa de la pandemia y su gestión. Lo que parecía un paseo militar en este 2020 se convirtió en una tragedia que retrato alguno de los principales problemas de su gestión".

Bustos también se ha referido al papel que puede jugar la sombra de Obama en la carrera presidencial de Joe Biden: "Una de las principales razones por las que ganó Trump fue por Obama. Aunque en Europa era visto como un líder elegante, carismático e imbatible. El americano perdedor de la globalización que no conecta con los códigos sofisticados de las dos costas, el de la América olvidada, vio en Donald Trump un líder carismático por el discurso que tenía. Era un millonario hecho así mismo pero con la retórica que conectaba con esa América olvidada por los centros de poder mediático y político".

Por último ha explicado su punto de vista sobre el perfil de Joe Biden: "El legado de Obama a favor de Biden puede mover a algunos nostálgicos de aquella época, sobre todo dentro del partido demócrata, pero no hay que olvidar que su elección provocó algo de decepción, ya que cuando ves a Joe Biden no ves a un líder inspirador, parece ínfimamente mayor que Donald Trump, por eso intenta compensar con Kamala Harris en la candidatura. Pero el legado de Obama es un arma de doble filo. Por un lado hay personas que seguían fielmente a Obama y otras muchas que se espantaban con esa sensación de imagen perfecta".