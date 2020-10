Inocencio Arias: "La 'sorpresa Trump' es improbable pero no descartable"

La recta final de la campaña para las elecciones presidenciales en Estados Unidos del próximo 3 de noviembre ya ha arrancado. Inocencio Arias, diplomático y colaborador de 'Herrera en COPE', ha atendido la llama de COPe.es para analizar las principales claves de estos comicios marcados por la pandemia de la covid-19 y por la crisis económica que vive Estados Unidos y todo el mundo en la actualidad.

Inocencio Arias ha explicado que la gestión gubernamental en los Estados Unidos durante los próximos cuatro años va a ser muy distinta en función del candidato que consiga alcanzar la Casa Blanca: "La realidad será radicalmente distinta si gana Donald Trump o Joe Biden. En mi opinión, aunque las encuestas dan casi de forma unánime la victoria de los demócratas, la presidencia de Biden es algo probable pero no seguro. Que gane uno u otro, dadas las características tan distintas de ambos personajes, tendrá una incidencia distinta tanto en la política nacional como en la internacional. Si continúa Trump, el programa sobre Sanidad de Obama será fulminado tarde o temprano. Otro de los puntos claves de la victoria de Trump sería el nombramiento del nuevo juez del Supremo, algo que provocaría que la balanza se inclinara de forma muy clara a favor de los conservadores".

El diplomático también ha explicado que estamos ante dos de los candidatos más diferentes entre sí en la historia de Estados Unidos: "Cuando uno u otro empieza a gobernar ejercen una actitud diferente a la que prometieron antes de las elecciones, incluso cogen cosas de sus rivales. Pero en esta ocasión las divergencias son más claras que en otras oportunidades".

Sobre el positivo de Trump, Arias ha señalado que el candidato republicano busca ahora sacar un renting político de esta situación: "Está jugando con ello desde un punto de vista político. Si mirase solo por su salud tendría que haberse quedado más tiempo en la clínica. Está jugando con que el tiempo corre, va rezagado en las encuestas y necesitar mostrar a los americanos que su vitalidad está perfecta y eso también lo tiene que demostrar en los próximos debates, ya que no consiguió arrollar en el primero a Biden como se lo esperaba".

Respecto a las encuestas, que dan una victoria a Biden por 10 puntos, el colaborador de Herrera en COPE explica que el factor económico está jugando en contra del actual presidente: "Trump está tratando de mejorar su imagen respecto a la pandemia, pero el virus le ha perjudicado mucho y puede ser el que provoque que pierda las elecciones. No porque los americanos le estén culpando, que lo están, de no habérselo tomado en serio. De lo que sí le están culpando es de la economía, porque si fuera con la economía anterior a la pandemia habría ganado las elecciones".

Por último ha señalado que ve difícil que Trump renuevo mandato, pero todo es posible en Estados Unidos durante una noche electoral: "Si tuviera que apostar pensaría que este año no se volverá a repetir lo que vivimos en el año 2016, pero no se puede descartar. Trump sigue detrás en las encuestas pero Biden no tiene una ventaja abrumadora. No se puede descartar que él siguiera en la presidencia. Si tuviera que apostar una cantidad pequeña de dinero diría que Biden es el presidente. Pero como digo la diferencia no es tan brutal si en los próximos dos debates Trump está más afortunado que Biden".