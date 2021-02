La campaña de Vox, objetivo de los radicales violentos en Cataluña

La visita del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y del cabeza de lista del partido para el 14F, Ignacio Garriga, a Vic (Barcelona), ha terminado con incidentes, con el lanzamiento de piedras y otros objetos contra la comitiva de coches de la formación de extrema derecha. Ortega Smith y Garriga tenían prevista una convocatoria electoral en la plaza Major de Vic a las 17.15 horas de este sábado, pero allí se han concentrado decenas de jóvenes manifestantes que protestaban contra la presencia de Vox.

Un dispositivo de los Mossos d'Esquadra se había desplegado en la plaza para separar a los miembros de Vox de los manifestantes, pero no han podido impedir el lanzamiento de piedras, petardos y huevos. Diversos manifestantes se han abalanzado contra las furgonetas en las que viajaban Ortega Smith y Garriga, que han resultado dañadas por el lanzamiento de piedras y otros objetos contundentes.

Desde Twitter, Vox ha denunciado los sucesos: "Gravísimo ataque de los terroristas callejeros contra Ignacio Garriga y Ortega Smith en Vic. Huevos, piedras y petardos contra los militantes de Vox. Varios simpatizantes heridos. Furgonetas destrozadas. ¡No os tenemos miedo, lucharemos hasta recuperar Cataluña!".

������



Gravísimo ataque de los terroristas callejeros contra @Igarrigavaz@Ortega_Smith en Vic.



‼️ Huevos, piedras y petardos contra los militantes de VOX.



‼️ Varios simpatizantes heridos.



‼️ Furgonetas destrozadas.



¡NO OS TENEMOS MIEDO, LUCHAREMOS HASTA RECUPERAR CATALUÑA! https://t.co/88o0jqoaaXpic.twitter.com/HTTlwZvbaT — VOX ���� (@vox_es) February 6, 2021

Posteriormente también se ha producido tensión y choques entre jóvenes manifestantes y agentes antidisturbios de los Mossos d'Esquadra que formaban parte del dispositivo policial. El propio candidato de Vox en las próximas elecciones catalanas, Ignacio Garriga, se ha pronunciado también redes sociales, subrayando que a día de hoy no existe libertad política en Cataluña: "La izquierda y los separatistas han atacado a los vecinos que se han acercado a escucharnos en Vic. Han tirado piedras, huevos y petardos. No hay libertad política en Cataluña. Además, nos han atacado a nosotros y han destrozado las furgonetas. Algunos vecinos han tenido que refugiarse en los alrededores. No hay libertad mientras una minoría asfixia, con la complicidad de las instituciones, a toda una mayoría de catalanes. Lanzamos un manifiesto llamando al resto de partidos a condenar esta violencia. Ninguno se sumó. No puede haber libertad mientras el resto de formaciones callan ante las agresiones contra sus adversarios. Esta violencia es el resultado de un señalamiento constante, desde las tribunas y los medios de comunicación. Unos señalan, los otros ejecutan. Y los resultados son estos".

4. Esta violencia es el resultado de un señalamiento constante, desde las tribunas y los medios de comunicación.

Unos señalan, los otros ejecutan. Y los resultados son estos.



��Estado de mi furgoneta pic.twitter.com/mv26LjXmbU — Ignacio Garriga (@Igarrigavaz) February 6, 2021

El secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, presente junto a Garriga en el acto de Vic, también ha denunciado estos ataques en sus redes sociales: "El 14 de febrero convertiremos cada piedra, cada amenaza y cada patada en miles de votos por la libertad en Cataluña y por la defensa de la unidad España. Vuestro odio nos da más fuerza".

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, también ha querido dejar una reflexión en su cuenta oficial de Twitter, lamentando el silencio de otros partidos políticos: "Por insensatez o cobardía, muchos políticos callan. Otros, como los del gobierno de Sánchez, o los del gobierno golpista catalán, directamente alientan la violencia. Pero ni el silencio cobarde ni el odio estéril detendrán la firme voluntad de recuperar la libertad en Cataluña".

También ha querido mandar un mensaje al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que ha pedido que denuncie este tipo de actos: "Marlaska se niega a condenar la violencia y permite permanentes delitos electorales. Les llevaremos a los tribunales, a los que promueven y a los que lo permiten. El resto de partidos“constitucionalistas” se han negado a denunciar la violencia en parlamento europeo".

Marlaska se niega a condenar la violencia y permite permanentes delitos electorales. Les llevaremos a los tribunales, a los que promueven y a los que lo permiten.

El resto de partidos“constitucionalistas” se han negado a denunciar la violencia en parlamento europeo#SoloQuedaVoxhttps://t.co/JfVDyuP4Pl — Santiago Abascal ���� (@Santi_ABASCAL) February 6, 2021

Los actos vandálicos se han seguido produciendo en las calles de Vic, incluso minutos después de la marcha de los políticos de Vox. En redes sociales, varios vecinos han publicado vídeos mostrando como grupos de radicales sembraban el caos en la ciudad catalana encendiendo barricadas y destrozando mobiliario público.

Que bonito amanecerá Vic mañana pic.twitter.com/VWWNVVT2dM — Induction ���������� (@Induction80) February 6, 2021

No es la primera vez que sucede en esta campaña

No es la primera vez en esta campaña electoral que ocurren este tipo de ataques contra la formación de Santiago Abascal y la candidatura de Ignacio Garriga en Cataluña. El pasado 30 de enero, el presidente de Vox, Santiago Abascal, acudió a Girona para un acto electoral, donde fue recibido con insultos y lanzamiento de grava por una cincuentena de manifestantes contrarios a su presencia en la ciudad.

�� Agresión, acoso e insultos a VOX durante un mítin en Gerona. Esto no lo verás en los informativos de TVE ni en La Sexta ni en las portadas de los periódicos de mañana.



Todo mi apoyo a @Santi_ABASCAL@Igarrigavaz y resto de miembros que estaban allí.

pic.twitter.com/GUKAYx6C1j — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) January 30, 2021

Al comenzar su intervención, precedida por la del candidato de Vox en las elecciones catalanas, Ignacio Garriga, manifestó: "Hace falta mucho más que cuatro niñatos violentos, que cuatro amigos de los terroristas para impedir que nosotros estemos en las calles y que hablemos". Santiago Abascal señaló que los manifestantes estaban "enfermos de odio" y que "ese es el principal problema de Cataluña, un problema de libertad".

Vox responsabiliza a la Generalitat de promover estos actos violentos

El portavoz de Vox, Jorge Buxadé, señaló a comienzos de año que la Generalitat "anima al acoso" de sus actos en Cataluña y exigió que cumpla la ley y proteja los actos preelectorales, en esa fecha, de todos los partidos, ya que, de lo contrario y "si es posible", interpondrán querellas.

Ciudadanos y PP lamentan los ataques a Vox en Vic

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, han condenado "rotundamente" los ataques a la caravana electoral de Vox en Vic (Barcelona). Así lo han manifestado este sábado Casado y Arrimadas en sus cuentas de Twitter, después de que Vox denunciara que un grupo de manifestantes les ha perseguido en Vic y uno de ellos se ha subido al techo de una de las furgonetas en las que han circulado por la ciudad, mientras otra persona ha lanzado una valla contra la luna delantera.

"Condenamos rotundamente los ataques a la caravana electoral de Vox en Vic", ha sentenciado Casado, quien ha pedido a la Fiscalía que actúe "contra los violentos que arremeten contra la democracia". En este punto, el líder popular ha asegurado que varios partidos llevan "sufriendo agresiones en Cataluña durante años con el silencio cómplice del nacionalismo". "Basta ya", ha dicho.

Condenamos rotundamente los ataques a la caravana electoral de Vox en Vic.

La Fiscalía debe actuar contra los violentos que arremeten contra la democracia.

Varios partidos llevamos sufriendo agresiones en Cataluña durante años con el silencio cómplice del nacionalismo.

Basta ya. — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) February 6, 2021

En la misma línea, Arrimadas ha expresado su "rotunda condena" a los ataques de este sábado en Vic contra Vox. "En Ciudadanos sabemos bien lo que es pues llevamos muchos años sufriendo la intolerancia y la sinrazón de los radicales separatistas", ha apuntado.

Mi rotunda condena a los ataques de hoy en Vic contra Vox.

En Ciudadanos sabemos bien lo que es pues llevamos muchos años sufriendo la intolerancia y la sinrazón de los radicales separatistas.

Atacan a todo el que no piensa como ellos porque odian la libertad y la democracia. — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) February 6, 2021

El partido socialista catalán también se ha pronunciado a través de un mensaje en redes sociales, evitando hacer una alusión directa a la formación de Santiago Abascal. Salvador Illa se ha sumado a esta denuncia con un retuit: "Condenamos todos los actos violentos sea quien sea el autor, sea quien sea la víctima. La violencia no es una opción. Urge que vuelva la Cataluña del diálogo, la del reencuentro, la de todos, la Cataluña del futuro".

Condemnem tots els actes violents sigui qui sigui l’autor, sigui qui sigui la víctima. La violència no és una opció.



Cal urgentment que torni la Catalunya del diàleg, la del retrobament, la de tots, la Catalunya del futur. — Socialistes PSC/❤ (@socialistes_cat) February 6, 2021

JxCat así como ERC, tanto en sus cuentas oficiales como en las de sus candidatos no han denunciado los sucesos acaecidos en Vic. Misma tendencia ha seguido Unidas Podemos, que tanto en el perfil a nivel nacional como en la cuenta de En Comú Podem no se ha referido a los ataques contra los representantes de Vox este sábado.