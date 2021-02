Vilamalla, el pueblo de Gerona en el que Vox ha ganado las elecciones

El tsunami verde ha llegado a Cataluña. Las elecciones catalanas han encumbrado a Vox, que ha logrado el ansiado adelanto al PP y también a Ciudadanos en Cataluña, una victoria que augura nuevos choques entre estos actores, y que complica el intento del líder del PP, Pablo Casado, por hacerse con el liderazgo de este espacio.

Con Ciudadanos en caída libre, la candidatura de Ignacio Garriga (Vox) ha sido la depositaria del descontento en la derecha y ha logrado once escaños; el triple que los tres del PP. Adelantados por la derecha, los 'populares' no sólo no han logrado ser el comodín para los votantes naranjas, sino que han cosechado su peor resultado en Cataluña tras hacer una apuesta por la moderación.

En un pueblo de Gerona, Vox ha sido incluso la lista más votada. Se trata de Vilamalla, un pueblo de 1.160 habitantes del Alto Ampurdán en el que los de Abascal han sido los más votados con 102 papeletas. En segundo lugar ha quedado JxCat con 87 y ERC ha sido tercera con 85.

Pero no ha sido el único municipio en el que han ganado. En La Pobla de Mafumet (Tarragona), Vox se ha impuesto por un sólo voto de diferencia sobre el PSC: 249 votos para la formación 'verde' (21,32%) y 248 (21,23%) para el PSC.

Los de Abascal también han sido votados con mucha fuerza en municipios del cinturón metropolitano de Barcelona, donde se sitúan alrededor del 9 o 10% en lugares como L’ Hospitales de Llobregat, Terrasa o Badalona. También entran con fuerza en Tarragona (12%) o Reus (10%). Hay municipios de más de 10.000 habitantes, como Salou o Vila-Seca, donde rozan el 20% y son la segunda fuerza. En términos porcentuales, Tarragona ha sido la capital de provincia donde VOX ha cosechado mejores resultados.

VOX SIGUE AL ALZA

Como cada vez que se han abierto las urnas desde diciembre de 2018, cuando logró por primera vez representación en un parlamento, el andaluz, Vox ha vuelto a engrosar sus fuerzas. Santiago Abascal ha logrado adelantar a su anterior partido y no lo ha hecho por la mínima, sino con un resultado que es casi cuatro veces el de los 'populares' en escaños, el doble en votos.

Aunque el presidente de Vox no logró erigirse como líder de la oposición en la fallida moción de censura, su estrategia de colocarse como la única oposición a Sánchez gana ahora en argumentos, al igual que sus mensajes en contra del PP. El vuelco de la derecha catalana augura nuevos choques entre PP y Vox en el Congreso y complica el intento de Casado de absorber a Ciudadanos y minimizar el papel de Abascal.