El temor de Podemos a la irrelevancia en Cataluña: sus antecedentes en las elecciones vascas y gallegas

El pasado 12 de julio de 2020 se celebraron, no exentas de polémica debido a la pandemia, las elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco. La formación morada sufrió uno de los mayores batacazos de su historia. Perdió en ambos territorios, y con ellos, vio cómo parte de su electorado también se había marchado. Podemos se quedó completamente fuera del Parlamento gallego al no obtener un solo diputado y perder más de 200.000 votos, y rebajó a la mitad su presencia en la Cámara vasca con solo seis escaños de los once que ostentaba siendo la tercera fuerza del parlamento.

Se trataba de la primera cita en las urnas desde que Podemos llegó a La Moncloa. No obstante, los resultados electorales de las coaliciones en Galicia en Común-EU-Anova y Elkarrekin Podemos-IU fueron incluso peores de lo que denotaban todas las encuestas, que ya de por sí no eran nada buenas.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. EFE/ MariscalMariscal

Unos resultados que todavía pueden atormentar al líder de Podemos, que ve en las próximas elecciones catalanas una senda similar a la que se vivió hace menos de un año en Galicia y País Vasco. De hecho, las encuestas le dan entorno a ocho escaños, los mismos con los que cuentan actualmente, y serán la clave, a juicio de la formación morada, para evitar un nuevo “desgobierno” de JxCat y Esquera.

Todo ello por no hablar de la enorme caída que tuvo en las pasadas elecciones generales de 2019, donde experimentó un batacazo sin precedentes que venía a augurar lo que podría ocurrir en los comicios autonómicos del año siguiente.

Jéssica Albiach, la apuesta de los comunes para escorar la Generalitat

La líder de los comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, ha sido la elegida por Pablo Iglesias para desactivar los vetos cruzados que hay entre Esquerra Republicana y el PSC, con el único de objetivo de propiciar un acuerdo que permita articular un Govern “amplio de izquierdas”.

De hecho, la formación morada afronta estas próximas elecciones conscientes de que no es necesario repetir la fórmula del tripartito, sino tomar cuerpo como una coalición a dos con un tercer apoyo externo. Por ese motivo, Podemos ha arrancado la campaña electoral apostando por un En Comú Podem “fuerte”, que para ellos será la garantía de un Ejecutivo “progresista.

La candidata a la Generalitat por En Comú Podem, Jéssica Albiach. EFE/Alberto EstévezAlberto Estévez

Los mensajes de Podemos en la campaña catalana

Ya sabemos que las últimas elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco no fueron desde luego unos resultados para recordar, y de esa base parten también desde la formación de Pablo Iglesias, que en este nuevo reto han apostado por defender el papel de En Comú Podem por encima del resto mediante diversos ataques a los demás partidos políticos.

Para ello están haciendo un llamamiento a los ciudadanos para que acudan a las urnas el próximo 14 de febrero mediante un mensaje esperanzador: “Las elecciones del 14F se celebrarán con todas las medidas de seguridad y no habrá peligro ni para los votantes ni para las personas que forman parte de las mesas electorales”, aseguró Albiach el cuatro de febrero.

Tan solo dos días después, la cabeza de cartel de En Comú Podem reivindicó su papel como el “voto seguro”, todo ello para evitar el “desgobierno” de JxCat y ERC y para “cortar el paso” a Vox, tal y como defendió en un acto de campaña en Santa Coloma de Gramedet, en Barcelona, junto al líder del partido y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Fue el mismo Iglesias quien también quiso marcar distancias con el resto de partidos, incluso con su socio de Gobierno, el PSOE, y su marca catalana. Para ello, el líder de Podemos sacó pecho de las políticas sociales y económicas que se habían llevado a cabo por el Ejecutivo. Asimismo defendió que un gobierno de coalición el que su formación esté incluida, podría mejorar, a su juicio, la vida de la ciudadanía.

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias (i), junto a la candidata a la Generalitat por En Comú Podem, Jéssica Albiach. EFE/Alberto EstévezAlberto Estévez

No solo hablamos de un patinazo sin precedentes, sino que En Comú Podem viene sufriendo una caída que amenaza a los de Iglesias con perder su influencia en la comunidad, y con ello traer consigo nuevos conflictos dentro del Gobierno central.