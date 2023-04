Pedro Sánchez sitúa a Bildu como socio preferente: "La normalización de los proetarras fue demasiado rápido"

Pedro Sánchez seguirá encadenando golpes de efecto en vivienda para ganar ventaja el 28-M. La Ley de Vivienda sitúa a Bildu como un socio preferente de Pedro Sánchez en esta Legislatura. La Moncloa pone por delante los logros legislativos, pero dirigentes del PSOE admiten a COPE que "la normalización de los proetarras ha ido demasiado rápido". En La Moncloa están decididos a hacer del ladrillo un asidero electoral y los anuncios seguirán amontonándose de aquí al 28-M.

Un próximo Consejo de Ministros va a aprobar la cesión de suelo del Ministerio de Defensa para la construcción de los últimos 20.000 pisos prometidos por Pedro Sánchez. La operación tardará años en materializarse, pero el propósito gubernamental es proyectar su compromiso con una preocupación ciudadana que, admite Ferraz, "tiene buena pegada en los territorios". Es la banda sonora interna y el presidente empuña la Ley de Vivienda.

Tras la luz verde este jueves en el Congreso, llegará un mitin por la tarde en Logroño, al que seguirán desembarcos los próximos días en La Coruña o Pamplona. Es el camino a seguir para los estrategas encargados de achicar la distancia con el votante, cuando la vivienda representa además un eje nuclear de la confrontación con el PP.

El aviso de Page

Desde dentro del PSOE han mostrado públicamente que no se sienten cómodos con estos pactos con Bildu. Por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, mostró su distanciamiento con Pedro Sánchez cuando en 'Herrera en COPE' habló sobre esta ley: "No me agrada nada, es muy difícil que venga algo en positivo. No me resulta nada cómodo porque estamos naturalizando que estén en el ambiente político y son grupos que lo que buscan es dinamitar al Estado, unas veces atacándolo y otras saliéndose con la suya".

Sobre esa protección de la okupación impulsada por los dos partidos más polémicos, Carlos Herrera explicó esta semana que "la nueva ley es una llamada para que nadie vuelva a construir un piso en España": "Usted, propietario, no podrá recuperar su propiedad, si el okupa está en una situación vulnerable. Luego pasará como con el 'sí es sí', habrá efectos indeseados y habrá que hacer una reforma".

Es por lo que desde la capital se ha advertido que la competencia de vivienda recae en gran parte en las comunidades y que la de Madrid ejercerá su autogobierno una vez sea aprobada la ley de Vivienda. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, avisó a Pedro Sánchez de que cumplirán y hará cumplir la ley "en los aspectos imperativos", pero no en aquellas partes que sean "dispositivas" de las autonomías, ya que se "vulneran" las competencias autonómicas.